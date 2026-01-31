2026, un tournant historique vers la haute technologie et la résilience

Porté par la réussite du XIVᵉ Congrès national du Parti, le Vietnam entame en 2026 un nouveau cycle politique et économique. Entre ambitions de croissance record et réformes structurelles, le pays mise sur l’innovation pour devenir une puissance émergente.

L’année 2026 marque un tournant pour le Vietnam. Le pays vient d’organiser avec succès le XIVᵉ Congrès national du Parti, élira l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et les Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Au-delà de leur portée politique, ces échéances ouvrent un nouveau cycle de développement économique.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam vise une croissance du PIB à deux chiffres. Un cap ambitieux mais révélateur de la détermination du pays à relancer son économie et à accélérer son développement. Cette année, l’Assemblée nationale a fixé plusieurs indicateurs clés, dont un PIB par habitant compris entre 5.400 et 5.500 dollars, une hausse moyenne de l’indice des prix à la consommation d’environ 4,5%, ainsi qu’une progression de la productivité du travail estimée à 8,5%.

Soutenir les entreprises

Ces objectifs s’appuient sur des résultats solides obtenus en 2025 : une croissance économique de 8,02%, les échanges commerciaux record de plus de 930 milliards de dollars, plus de 3.000 kilomètres d’autoroutes achevés et des avancées concrètes dans l’élimination des logements précaires. Autant d’éléments qui témoignent d’un renforcement progressif des capacités internes du pays.

À l’échelle locale, plusieurs provinces et grandes villes se projettent également vers une croissance du Produit brut régional à deux chiffres, notamment Hai Phong, Quang Ninh, Dà Nang, Dông Nai, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Le secrétaire du Comité du Parti de la magapole du Sud, Trân Luu Quang, fait partie de ceux qui affichent clairement leurs ambitions. “Nous devons concentrer nos efforts pour faire de Hô Chi Minh-Ville le moteur et le pôle de croissance du pays. Il est nécessaire de mettre en œuvre efficacement, et dès le début de l’année, les résolutions et les programmes déjà adoptés, afin d’obtenir des résultats visibles à partir des premiers projets, des premières actions et des premières initiatives, l’idée étant de créer une dynamique qui incite chacun à s’engager davantage”, a-t-il déclaré.

Malgré un contexte difficile, grâce aux efforts conjugués de l’ensemble du système politique, de la population et de la communauté des entreprises, sous la direction du Parti, la situation socio-économique du pays a continué de s’améliorer, avec une tendance où chaque mois est meilleur que le précédent, chaque année meilleure que la précédente, et ce mandat meilleur que le précédent dans la plupart des domaines.

L’année 2026 ouvre une nouvelle phase pour l’économie vietnamienne où les entrepreneurs occupent une place centrale dans la croissance. La Résolution N°68 du Bureau politique sur le développement du secteur privé et la Résolution N°198 de l’Assemblée nationale relative à des mécanismes et politiques spécifiques en faveur de l’économie privée constituent un véritable levier, illustrant le soutien renforcé de l’État au tissu entrepreneurial dans la perspective d’un développement durable.

Autre atout majeur : les infrastructures. Celles-ci ne se limitent plus aux transports, mais englobent également les infrastructures numériques et institutionnelles. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné quelques priorités : “Il est essentiel de concentrer les ressources sur les technologies stratégiques et la commercialisation des produits, tout en stimulant la science, la technologie et l’innovation grâce à une coopération étroite entre l’État, les établissements de formation et les entreprises. Cette dynamique doit servir de socle à la construction d’un écosystème d’innovation, en donnant la priorité aux zones de haute technologie, aux centres d’innovation, aux villes intelligentes ainsi qu’aux espaces d’expérimentation et de diffusion des applications”. Selon lui, l’État est appelé à jouer un rôle de catalyseur : il doit lever les obstacles, mais aussi agir comme “premier client” en commandant des produits, services et solutions liés à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, afin de créer un marché de départ pour les résultats de la recherche.

Photo : VNA/CVN

Priorité aux réformes institutionnelles

L’année 2026 s’annonce riche en défis pour le Vietnam. Les réformes institutionnelles restent une priorité tandis que la productivité du travail, la qualité des ressources humaines et la capacité d’innovation doivent encore progresser. Les écarts de développement entre régions, comme entre villes et campagnes, demeurent un enjeu de long terme. Dans ce contexte, les atouts du pays ne prennent tout leur sens que s’ils se traduisent par des actions concrètes et des décisions efficaces. Le XIVᵉ Congrès national du Parti, tout comme les élections de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, revêtent ainsi une importance particulière.

Le XIVᵉ Congrès est à la fois un moment de bilan et de projection, destiné à tracer une vision et à raviver l’élan de développement. Les élections législatives, quant à elles, constituent un temps fort durant lequel les citoyens placent leur confiance dans leurs représentants, avec l’espoir de choix politiques tournés vers l’avenir du pays. En 2026, les atouts et la dynamique du Vietnam reposent sur la combinaison de fondations déjà solides et d’une ambition de développement désormais affirmée. Ils reflètent la force d’un pays capable de se rassembler face aux épreuves et d’aborder l’avenir avec une confiance croissante.

Sous l’inspiration de la pensée du Président Hô Chi Minh et la direction du Parti communiste vietnamien, le pays entend poursuivre sa trajectoire de développement, ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et consolider la construction d’un pays indépendant, prospère et moderne, appelé à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.

Thế Linh/CVN



