Le PM appelle à faire de l’économie privée le principal moteur de la croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organismes publics de mettre en œuvre les cinq "ouvertures" à l’égard des entreprises, tout en appelant les entreprises à assumer les cinq "être pionnières", afin que l’économie privée devienne véritablement le moteur le plus important de l’économie nationale.

Concluant la quatrième réunion du Comité directeur national chargé de la mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie privée, lson chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh, a demandé aux organismes publics de mettre en œuvre les “5 thông” (cinq ouvertures) à l’égard des entreprises, tout en appelant les entreprises à assumer les cinq "être pionnières", afin que l’économie privée devienne véritablement le moteur le plus important de l’économie nationale.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs, agences et localités de mettre en œuvre les “5 thông” comme institutions et procédures ouvertes (thông thoáng) ; infrastructures synchronisées et fluides (thông suốt) ; ressources humaines et gouvernance intelligentes (thông minh) ; libération des ressources au profit des entreprises privées (khơi thông) et partage des difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises (cảm thông).

S’agissant des entreprises, le Premier ministre a proposé la mise en œuvre des cinq "être pionnières" : être pionnières dans le développement des sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et la restructuration économique ; être pionnières dans la formation des ressources humaines, la création d’emplois, de moyens de subsistance pour la population et la participation à la garantie de la sécurité sociale ; être pionnières dans l’élaboration des institutions, mécanismes et politiques et dans le strict respect de la loi ; être pionnières dans la construction d’une culture et de valeurs humaines dans les activités de production et de commerce ; et être pionnières dans la contribution et la mobilisation de toutes les ressources au service du développement national.

Selon le chef du gouvernement, en 2025, la situation économique du pays a enregistré des résultats globaux dans tous les domaines, avec une contribution importante des entreprises et des entrepreneurs. Au nom du gouvernement, il a exprimé ses remerciements et sa haute appréciation pour leurs contributions au développement national.

Il a toutefois relevé certaines limites à surmonter, notamment des missions non achevées dans les délais ; un environnement d’investissement et d’affaires encore confronté à des obstacles ; des procédures administratives encore complexes dans certains domaines ; une compétitivité, une technologie et une capacité de gouvernance encore limitées…

Pour la période à venir, Pham Minh Chinh a indiqué qu’il continuerait de diriger les ministères, secteurs et localités afin de mettre en œuvre efficacement la Résolution N°68, en particulier les contenus de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et les résolutions thématiques du Bureau politique, notamment celles liées à l’économie privée. Il a confié des missions spécifiques à chaque ministère et secteur pour procéder à un examen global des réglementations juridiques relatives aux activités économiques du secteur privé. Il a également appelé les entreprises à se soutenir mutuellement, les plus grandes aidant les plus petites à se développer.

À la réunion, les délégués ont proposé de poursuivre l’élaboration et le perfectionnement des institutions, notamment par la révision, l’amendement et le complément de plusieurs lois. Ils ont recommandé d’accélérer la réforme des procédures administratives, de déployer des politiques de soutien à l’économie privée de manière plus substantielle et plus efficace ; de mettre en œuvre de manière concrète les politiques de soutien en matière de finances, de crédit, de fiscalité...

Le Comité directeur a évalué qu’après huit mois de mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW, son impact initial s’est traduit par une forte augmentation du nombre d’entreprises et de ménages commerciaux entrant ou réintégrant le marché.

Depuis mai 2025, chaque mois environ 18.000 entreprises ont nouvellement été créées et plus de 8.300 entreprises reprenant leurs activités. À la fin de l’année 2025, le pays comptait plus d’un million d’entreprises en activité. En particulier, les recettes budgétaires totales du secteur non étatique en 2025 sont estimées à plus de 497.000 milliards de dôngs, soit 134% des prévisions et 127% par rapport à la même période.

