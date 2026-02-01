Quang Ninh finalise l’enregistrement de sa flotte pour lever le "carton jaune" de l’UE

Dans le cadre des efforts nationaux visant à obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province côtière de Quang Ninh (Nord) s'affirme comme l’un des fers de lance du pays en achevant, avec une avance notable, la régularisation de sa flotte de pêche.

Photo : VNA/CVN

Selon les données arrêtées au 11 janvier 2026, Quang Ninh est devenue l'une des quatre premières localités du Vietnam à finaliser l'octroi des licences de pêche pour l'intégralité de sa flotte éligible, soit 4.123 navires. Cette performance s’inscrit dans une stratégie globale de gestion rigoureuse, de surveillance technologique et de répression systématique des infractions.

Le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement a souligné une avancée majeure dans la numérisation du secteur. Désormais, 100% des données relatives aux navires de pêche ont été nettoyées et synchronisées entre le système national Vnfishbase et la base de données VneID, affichant une progression de 23,4% par rapport à l'année précédente.

Sur le plan technique, la province maintient un taux de connexion de 100% aux systèmes de surveillance des navires (VMS) pour les bâtiments de 15 m et plus (276 navires). La rigueur administrative se double d'une fermeté judiciaire : en 2025, les autorités ont engagé des poursuites pénales contre trois individus pour fraude au VMS, une pratique visant à contourner les contrôles en déportant les balises de surveillance sur d'autres embarcations.

La position de la province est claire : aucune tolérance, aucune zone sans interdite, a affirmé Phan Thanh Nghi, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement. Pour les autorités locales, ces sanctions exemplaires servent d’avertissement solennel contre toute tentative de fraude compromettant l'image du pays sur la scène internationale.

Au-delà des mesures correctives imposées par la CE, cette localité place la lutte contre la pêche INN au cœur d'une restructuration profonde de son économie bleue. L’objectif est d’opérer un pivot stratégique de la pêche côtière traditionnelle vers une aquaculture de haute technologie et le tourisme écosystémique.

Pour soutenir cette mutation, la province prévoit des politiques d'accompagnement financier pour la reconversion professionnelle des pêcheurs et la prise en charge des frais de maintien des équipements VMS. Parallèlement, la protection des ressources halieutiques est renforcée par la création de sanctuaires marins, à l'image de la zone de conservation de Cô Tô – Dao Trân. En 2025, près de 7,4 millions d'alevins ont été relâchés dans le milieu naturel pour reconstituer les stocks.

Malgré ces succès, des défis subsistent. Le taux de déclaration via le système électronique eCDT ne s'élève encore qu'à 52,6%, et l'infrastructure portuaire nécessite des investissements complémentaires.

Afin de pérenniser ces acquis et de préparer le prochain audit de la CE, Quang Ninh accélère actuellement la modernisation de ses ports de pêche et zones de mouillage, notamment à Cai Rông, Tiên Toi et Phuc Tiên.

En décentralisant la gestion vers les communes et en renforçant les patrouilles en mer (maintenues à un rythme de deux sorties par semaine dans régions clés), Quang Ninh entend transformer son secteur halieutique en un modèle de transparence et de durabilité, essentiel pour sécuriser l'accès de ses produits de la mer au marché européen.

VNA/CVN