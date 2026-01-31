Hô Chi Minh-Ville, futur hub des Centres de compétences mondiaux de nouvelle génération

Une main-d’œuvre qualifiée, des coûts compétitifs et une offre de bureaux de classe A conformes aux normes ESG (environnement, social, gouvernance) font de Hô Chi Minh-Ville une destination prioritaire pour des Centres de compétences mondiaux (Global Capability Centres – GCC) dans les stratégies d’expansion des multinationales.

Photo : VNA/CVN

Selon Savills Vietnam, alors que les groupes multinationaux restructurent leurs modèles opérationnels, les GCC évoluent de simples unités de support interne vers de véritables pôles de technologie, d’innovation et d’opérations stratégiques. La mégapole du Sud émerge comme le premier choix pour cette nouvelle génération de centres, grâce à la combinaison unique d’avantages en ressources humaines, en coûts et en immobilier de prestige.

Lai Thi Nhu Quynh, directrice adjointe de Savills Hô Chi Minh-Ville, explique que le développement des GCC ne se limite pas à générer une demande locative : il redéfinit durablement les standards du marché. Ces centres jouent un rôle stratégique croissant, en se concentrant sur la recherche et développement (R&D), les données et l’innovation - des fonctions clés au cœur des chaînes de valeur mondiales.

Les analyses de Savills montrent que les GCC démarrent généralement avec une surface de 1.000 à 3.000 m², pouvant atteindre jusqu’à 20.000 m² à maturité. Les baux de 5 à 10 ans signés témoignent d’un engagement d’investissement durable et d’une grande stabilité de la part de ces locataires internationaux.

Cette tendance se reflète clairement dans la structure des transactions à Hô Chi Minh-Ville. Au cours des neuf premiers mois de 2025, Savills a enregistré 145 transactions, le secteur des technologies de l’information représentant 37% de la surface totale louée, avec une moyenne de 924 m² par transaction. C'est un segment directement lié à l’essor des GCC.

Pour Lai Thi Nhu Quynh, la ressource humaine de qualité constitue le principal atout d’attractivité de Hô Chi Minh-Ville. La ville bénéficie d’une main-d’œuvre jeune, technophile et maîtrisant les langues étrangères, soutenue par les meilleures universités du pays et l’écosystème technologique le plus développé du Vietnam.

Outre le capital humain, les coûts de location des bureaux de classe A restent parmi les plus compétitifs de la région. Fin 2025, l’offre totale atteignait environ 2,9 millions de m², dont 17% en classe A. L’arrivée des GCC exerce une pression directe sur le marché, en particulier sur les segments A et A+.

Savills observe que ces centres privilégient presque systématiquement les immeubles certifiés LEED, WELL ou Green Mark. Ils exigent des infrastructures informatiques robustes, des systèmes de gestion intelligents et une grande flexibilité d’expansion pour anticiper leurs besoins futurs.

Sur le plan géographique, une stratégie se dessine nettement : le centre reste privilégié pour les fonctions de direction et les interactions internationales, tandis que les zones d’extension comme Thu Thiêm et Thu Duc accueillent les grands centres de R&D et les pôles opérationnels. À long terme, la présence croissante des GCC contribuera à élever les standards du marché immobilier de bureaux et à stimuler le développement de projets de classe internationale à Hô Chi Minh-Ville, conclut Lai Thi Nhu Quynh.

VNA/CVN