Zones de libre-échange : un nouveau moteur de croissance

Le Vietnam accélère sa transformation économique avec le lancement des zones de libre-échange pilotes à Hai Phong et Dà Nang. Ces pôles logistiques et financiers visent à propulser la croissance nationale vers les deux chiffres dès 2026.

Le Vietnam s’est fixé un objectif économique ambitieux : atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026. En plus des moteurs de croissance traditionnels - investissement, consommation, exportations - de nouveaux leviers sont mis en avant, tels que les centres financiers internationaux et les zones de libre-échange. Le développement de ces zones, en tant que nouveaux moteurs de croissance pour ces localités et leurs environs, contribuera à booster l’économie vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

En réalité, l’Assemblée nationale a déjà autorisé la création pilote de deux zones de libre-échange, à Hai Phong (Nord) et Dà Nang (Centre). Celle de Dà Nang occupera plus de 1.880 ha et vise à devenir un pôle économique régional stratégique pour le Centre et l’ensemble du pays dans un nouveau contexte de développement.

Hai Phong, futur carrefour logistique mondial

Concernant la zone de libre-échange de Hai Phong, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné que ce mécanisme jetterait des bases permettant à cette ville portuaire de devenir un nouveau pôle économique, avec une expansion marquée dans le Delta du fleuve Rouge. Le ministre a ajouté que ce modèle permettrait d’attirer des capitaux et deviendrait un centre de transit grâce à des mesures spécifiques concernant les devises étrangères, la location foncière, etc. “Avec ce modèle, le Vietnam pourra devenir un centre de transit, de conditionnement et de connexion à la chaîne d’approvisionnement mondiale, renforçant ses recettes en devises et ses services logistiques”, a-t-il déclaré.

Le 16 octobre 2025, le Comité populaire de Hai Phong a publié la décision N°4068 portant sur la création de la zone de libre-échange de la ville de Hai Phong. En vertu de ce texte, la zone est conçue pour devenir un nouveau moteur de croissance, contribuant à la mise en œuvre de la Résolution N°45 du Bureau politique du Parti sur le développement de la ville portuaire d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Cette zone est planifiée sur trois sites, couvrant une superficie totale d’environ 6.292 ha, situés dans des zones économiques côtières de la ville. Plus précisément : le premier site, d’une superficie d’environ 2.923 ha, se trouve dans la zone économique côtière sud de Hai Phong ; le deuxième, d’environ 1.077 ha, est situé dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai ; le troisième, d’environ 2.292 ha, est implanté dans la zone spéciale de Cat Hai, au sein de la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai.

La zone de libre-échange de Dà Nang deviendra quand à elle à long terme un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement asiatique et mondiale, un centre de production ainsi qu’une plateforme internationale de transit de marchandises connectée au port de Liên Chiêu, à l’aéroport international de Da Nang et au Corridor économique Est-Ouest.

Dà Nang multiplie les initiatives pour mettre rapidement en service cette première zone du genre du Vietnam. Outre la préparation des infrastructures, de la disponibilité foncière et du cadre juridique, la ville recherche activement des investisseurs stratégiques, avec pour ambition de faire de cette zone un modèle pilote, appelé à être reproduit dans d’autres localités du pays.

Sur le plan de l’aménagement, la zone de libre-échange de Dà Nang doit être intégrée au port maritime, à l’aéroport, au réseau ferroviaire, et aux zones industrielles voisines. Les sous-zones fonctionnelles comprendront la production, la logistique, les services financiers, les logements pour experts et travailleurs, le commerce et les expositions, ainsi que des espaces verts. La ville est également invitée à développer de grandes infrastructures commerciales et de services profitant à la fois à la zone de libre-échange et au tissu urbain, en privilégiant une architecture moderne, économe en énergie et respectueuse de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang, modèle de finance et de hautes technologies

Dà Nang est encouragée à s’inspirer de modèles internationaux réussis tels que le Dubai International Financial Centre (DIFC), Raffles Place (Singapour) ou Qianhai (Shenzhen, Chine). Sur cette base, la ville pourrait concentrer ses efforts sur des secteurs à fort potentiel comme la Fintech, la finance verte, la banque numérique et la gestion d’actifs. Dans un premier temps, il est proposé de mettre en place un “noyau pionnier” comprenant un cluster Fintech, un centre de paiements numériques et un espace dédié aux start-up, avant d’évoluer vers un modèle financier intégré.

Les experts soulignent qu’un environnement d’affaires transparent et attractif est essentiel au succès de la zone de libre-échange. Cela implique des procédures administratives simplifiées, un mécanisme de guichet unique et un cadre institutionnel spécifique. Parallèlement, le développement des ressources humaines doit être renforcé grâce aux partenariats avec les universités, instituts de recherche et organismes de formation internationaux. Il faudra également attirer des experts étrangers en offrant des politiques de visa flexibles, un cadre de vie favorable et des incitations compétitives.

Selon la société Viettel Industrial Solutions, la zone de libre-échange de Dà Nang doit viser l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, la réduction du temps de dédouanement et l’augmentation des volumes de fret. Le numérique jouera un rôle central grâce à l’intégration des données, la surveillance en temps réel et la gestion intelligente. Viettel propose la création d’un centre logistique portuaire à Dà Nang, articulé autour de six zones fonctionnelles : entrepôts ; terminaux à conteneurs et transbordement ; services de soutien ; bureaux ; transport multimodal ; zones de contrôle spécialisé.

En parallèle, le développement de la logistique aérienne (Off-Airport Cargo Terminal) est recommandé afin de désengorger l’aéroport de Da Nang, ainsi que la mise en place d’un centre logistique interrégional moderne. Des services à valeur ajoutée tels que le tri, l’emballage, l’assurance, le remboursement de TVA et la gestion intelligente des stocks seront également encouragés.

La feuille de route se décline en trois étapes : 2025-2026, mise en place de la plateforme numérique ; 2027-2030, extension de la numérisation et gestion intelligente ; à partir de 2030, achèvement et pilotage de la transformation numérique.

Pham Hông Diêp, président du conseil d’administration de Shinec, estime que la zone de libre-échange doit reposer sur cinq piliers : infrastructures et planification, cadre institutionnel spécifique, attraction d’investissements et connexion à la finance mondiale, ressources humaines et infrastructures numériques, ainsi qu’avantages incitatifs exceptionnels. Il propose également de développer le couloir Chu Lai - Dung Quat (800-1.000 ha), à proximité du port de Ky Ha et de l’aéroport de Chu Lai, afin de tirer parti des infrastructures logistiques et de promouvoir l’intégration régionale. Selon lui, la période 2025-2032 doit être marquée par la mise en œuvre de grands projets tels que l’extension des ports de Tien Sa et de Ky Ha, la construction de l’autoroute côtière Da Nang - Chu Lai - Quang Ngai, le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Chu Lai - Dà Nang et l’extension de l’aéroport de Chu Lai en hub international de fret, pour un investissement total estimé à 7,5-9 milliards de dollars.

Thê Linh/CVN