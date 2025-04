Un chercheur chinois analyse les 50 ans de la réunification du Vietnam et le rôle du PCV

La grande célébration du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale au Vietnam contribue à l'entrée du pays dans une nouvelle ère à l'approche du XIV e Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), a déclaré Ling Dequan, ancien représentant en chef de l'agence de presse chinoise Xinhua à Hanoï.

Cet événement renforce également la solidarité et la motivation pour atteindre les objectifs fixés pour les centenaires de la fondation du Parti et de la nation, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin.

Photo : VNA/CVN

Ling Dequan, qui a été témoin et a couvert la lutte historique des Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, se souvient du moment décisif d'il y a 50 ans, lorsque le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), a lancé la célèbre "Campagne Hô Chi Minh", aboutissant à la victoire du 30 avril 1975. Cela marqua le triomphe complet de la lutte de 21 ans du Vietnam, réalisant ainsi la volonté finale du Président Hô Chi Minh de libérer le Sud et de réunifier le pays.

Selon Ling Dequan, le Vietnam a connu une transformation profonde au cours des 50 années qui ont suivi la réunification du pays. Cette métamorphose a été marquée par le VIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam en 1986, qui a ouvert la voie aux réformes et au développement. Le Vietnam est passé progressivement d'une économie centralisée à une économie de marché à orientation socialiste.

Au cours de ces 50 dernières années, le Vietnam a connu une croissance remarquable, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 6,37%, ce qui place le pays en tête de l'Asie du Sud-Est. Le PIB du Vietnam a augmenté de 6,3 milliards de dollars en 1989 à 476,3 milliards de dollars en 2024. Le revenu par habitant a augmenté de 250 dollars à 4.700 dollars.

Sous la direction actuelle du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam se prépare activement au XIVe Congrès national du Parti. Dans ce contexte, le bilan des expériences et la définition d'une orientation pour ouvrir une "nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation vietnamienne" revêtent une signification importante. Le facteur décisif du succès historique dans la libération du Sud et la réunification nationale réside dans la direction éclairée du PCV et dans l'unité combative de tout le peuple vietnamien, a-t-il ajouté.

VNA/CVN