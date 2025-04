L'héritage mondial de la victoire du 30 avril 1975

La victoire du 30 avril 1975 a non seulement marqué un tournant décisif dans l'histoire du peuple vietnamien, mais constitue également un symbole vivant du mouvement mondial de libération nationale, a déclaré Vu Minh Khuong, expert vietnamien à l’École de politique publique Lee Kuan Yew, lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour.

>> Kon Tum : célébration des 50 ans de la libération

>> Hô Chi Minh-Ville - 50 ans de construction, de défense et de développement

>> Une exposition d’arts plastiques sur les 50 ans de développement de Hô Chi Minh-Ville

>> "50 ans d’un hymne héroïque éternel" : un élan de patriotisme pour la jeunesse

"La victoire du 30 avril 1975 a constitué un puissant témoignage de l'esprit inflexible, de la solidarité et de la détermination d'une nation luttant pour l'indépendance et la réunification – une force capable de surmonter tous les obstacles", a souligné Vu Minh Khuong.

Il est remarquable que le Vietnam ne se soit pas reposé sur ses lauriers, mais ait au contraire entamé un parcours inspirant : de la cause de Dôi moi (Renouveau) de 1986 au développement des relations de plus en plus étroites avec des pays autrefois ennemis.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan international, le Professeur a souligné que les célébrations du 50e anniversaire cette victoire susciteraient une admiration et un respect particuliers de la part de la communauté internationale, notamment dans le contexte de la transition mondiale vers un nouveau modèle de développement marqué par la révolution technologique, la mondialisation et les conflits acharnés qui perdurent.

"Ces 50 dernières années, le Vietnam a atteint un niveau de croissance que de nombreuses générations précédentes n’auraient pu imaginer. Bien qu’il reste encore de nombreux domaines à améliorer, le pays a réalisé des progrès remarquables, notamment grâce à des stratégies judicieuses d’intégration et de développement", a-t-il déclaré.

Il a salué la vision et la direction des dirigeants qui ont permis au Vietnam de suivre le rythme des tendances de son époque, ajoutant que des changements importants, dont le numérique, contribuent à la réussite du Vietnam.

L'expert a également souligné trois facteurs cruciaux pour le développement du Vietnam dans la nouvelle ère : la synergie nationale, des dirigeants visionnaires et la motivation des jeunes générations.

VNA/CVN