Le Vietnam participe au dialogue sur l’audit au Forum de Saint-Pétersbourg

Photo : VNA/CVN

Le dialogue s’est déroulé dans le cadre du 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2024), qui se déroule dans la ville du 5 au 8 juin, attirant 138 pays et territoires pour échanger des pratiques et des expertises dans l’intérêt du développement durable.

Accueillis par la rédactrice en chef de la chaîne de télévision russe RT et par le groupe de médias Rossiya Segodnya Margarita Simonyan, les délégués ont discuté du rôle du contrôle d’État dans l’utilisation efficace du capital budgétaire et ont formulé des recommandations pour améliorer les domaines de l’administration publique comme condition nécessaire pour le développement durable de la société et l’amélioration de la qualité de vie.

Lors du dialogue, Doàn Anh Tho a déclaré que dans le cadre de sa stratégie de développement jusqu’en 2030, le SAV donne la priorité à trois piliers principaux : l’amélioration de la qualité de l’audit, le développement des ressources humaines et l’application des technologies de l’information dans l’audit. Les activités d’audit de l’État suivront également de près les programmes du gouvernement en matière de développement durable national, avec une vision pour 2050.

Pour atteindre ces objectifs, le SAV a innové en développant des plans d’audit, en renforçant la formation des comptables et en tirant des expériences d’autres pays.

Le 6 juin, la délégation du SAV a eu une séance de travail avec la délégation de la Chambre des comptes de Russie dirigée par sa vice-présidente Galina Izotova. Les deux parties ont affirmé les relations étroites et coopératives entre les deux agences d’audit.

La partie vietnamienne a proposé que la Russie accroisse sa coopération dans la formation du personnel, soutienne la candidature du Vietnam en tant que membre de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour la période 2024-2027, mène des audits conjoints sur des sujets d’intérêt mutuel et signe un nouvel accord de coopération entre les deux parties.

VNA/CVN