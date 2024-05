Bruxelles : les entreprises belges informées des opportunités d'affaires au Vietnam

Les opportunités d'affaires au Vietnam ont été présentées aux entreprises belges par l'Office du commerce du Vietnam dans ce pays et l'Alliance belgo-vietnamienne (BVA) lors d'un séminaire tenu le 16 mai à Bruxelles, en Belgique.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

Le conseiller au commerce du Vietnam en Belgique, Trân Ngoc Quân, a informé les entreprises belges du climat des affaires et de l'investissement du pays, mettant l'accent sur les incitations fiscales spéciales pour les investisseurs étrangers. Il a également partagé le potentiel économique du Vietnam, son environnement sociopolitique stable, sa population jeune, l'augmentation du revenu par habitant et l'expansion du marché domestique.

Présente au séminaire, Nguyên Bich Diêp, représentante de BVA, a mis en lumière la culture, les coutumes et la cuisine vietnamiennes et a partagé son expérience sur les affaires et la vie au Vietnam.

Pour sa part, Michèle Surinx, responsable de la région Asie-Pacifique chez Flanders Investment & Trade (FIT), a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que l'événement lui avait fourni des informations précieuses avant sa visite au Vietnam prévue en octobre, ajoutant que FIT informerait ses membres des opportunités et pratiques commerciales dans le pays.

Estimant que le marché vietnamien offre de nombreuses opportunités aux entreprises étrangères, Marc Van Der Linden, conseiller en affaires internationales de la FIT, a apprécié la croissance économique rapide et stable du pays, associée aux domaines potentiels ainsi que ses immenses atouts pour attirer les investissements étrangers.

De nombreuses entreprises belges ont exprimé leur intérêt envers le marché vietnamien et leur souhait de rechercher des opportunités d'investissement et d'affaires avec des partenaires locaux.

