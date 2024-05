Thai Binh souhaite attirer des investissements belges

Une conférence sur l’investissement et le commerce dans la province vietnamienne de Thai Binh (Nord) a eu lieu le 23 mai à Bruxelles, en Belgique.

>> La province de Thai Binh veut séduire les investissements suisses

>> Thai Binh promeut sa coopération avec une localité allemande

>> La province de Thai Binh souhaite accueillir les investisseurs néerlandais

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

L'événement a été organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam en Belgique et l'Alliance Belgique - Vietnam (BVA) dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation du Conseil populaire de Thai Binh dans plusieurs pays européens pour promouvoir le potentiel économique de cette localité vietnamienne.

Lors de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, a souligné que Thai Binh pourrait coopérer avec des partenaires belges dans l’énergie verte, l’un des secteurs prioritaires de la province vietnamienne.

Le vice-président permanent du Conseil populaire de Thai Binh, Dang Thanh Giang, a présenté le développement socio-économique de sa province au cours de l'année écoulée avec un taux de croissance de 7,37% par rapport à 2022.

Les investissements directs étrangers (IDE) à Thai Binh en 2023 ont atteint plus de 3 milliards d’USD, ce qui l’a placée au 5e rang national. Les exportations ont rapporté 2,6 milliards d’USD, soit une augmentation de 6,0%, et les importations, près de 1,8 milliard d’USD, a-t-il indiqué.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

La province de Thai Binh souhaite coopérer de manière intégrale dans de nombreux domaines avec des partenaires belges, notamment dans les échanges commerciaux, le développement de l’agriculture de haute technologie, des nouvelles énergies, des énergies renouvelables, l’adaptation au changement climatique, la logistique, les industries manufacturières, l’éducation, la formation, la santé et la culture.

Le secrétaire général de l'Alliance Belgique - Vietnam, Duong Minh Tri, a souligné que la BVA était toujours prête à servir de "passerelle" pour la coopération entre les entreprises de Thai Binh et des partenaires belges, contribuant ainsi à promouvoir l'économie de la province de Thai Binh, et du Vietnam plus largement.

Lors de l’événement, les représentants des entreprises participantes ont échangé des informations sur le potentiel et les besoins de coopération de leurs entreprises, recherché des partenaires pour des projets d'investissement et échangé des expériences commerciales.

Le président du Conseil populaire provincial de Thai Binh, Nguyên Tiên Thành, a affirmé qu'avec ses avantages et son potentiel de développement, Thai Binh serait une destination d'investissement attractive pour les entreprises belges.

Auparavant, les dirigeants du Conseil populaire de la province de Thai Binh avaient travaillé avec des agences d'investissement et de commerce des trois régions de Belgique : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles Capitale.

VNA/CVN