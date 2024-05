Togo : démission du gouvernement

>> Togo : des législatives après une réforme clivante de la Constitution

>> Togo/législatives : la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs

"Le président de la République a félicité la Première ministre et les membres du gouvernement pour la qualité du travail accompli au service de la nation, et leur a demandé d'assurer le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement", poursuit le communiqué. La démission du gouvernement Dogbé est consécutive aux élections législatives du 29 avril dernier, remportées par le parti au pouvoir Union pour la République (UNIR) avec 108 sièges sur les 113 en jeu, face à des indépendants et des partis d'opposition. C'est dans un contexte où le Togo s'est doté d'une nouvelle Constitution qui l'a basculé du régime présidentiel au régime parlementaire et où la nouvelle Assemblée nationale avec les députés issus des dernières législatives a fait sa rentrée parlementaire mardi 21 mai. Selon cette Constitution, le président de la République sera désormais élu pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. "Le président du Conseil des ministres", qui fera office de Premier ministre, sera élu pour un mandat de six ans, selon le même texte.

Xinhua/VNA/CVN