Hanoï : intégration continue et développement soutenu

Le 10 octobre 1954 demeure une date historique marquante, lorsque la capitale Hanoï fut officiellement libérée. La ville s’est parée de drapeaux et de fleurs pour accueillir la troupe victorieuse qui entrait dans la capitale après neuf longues années de lutte acharnée contre le colonialisme français.

>> Hanoï célèbre sa libération avec huit grands projets

>> Hanoï avance avec énergie et innovation

>> Hanoï ambitionne de créer un grand centre d’industrie culturelle sur les rives du fleuve Rouge

Photo: VNA/CVN

Cet événement majeur n’a pas seulement symbolisé une étape décisive dans la quête d’indépendance nationale, mais a également inauguré une nouvelle ère - une période de construction, de renouveau, d’intégration et de développement pour Hanoï.

Soixante-et-onze ans après sa libération, Hanoï a connu un changement spectaculaire, devenant le principal centre économique, culturel et politique du pays, et affirmant son rôle de pionnière dans le processus de renouveau et d’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Hanoï, moteur de croissance économique nationale

Depuis plus de sept décennies, et plus particulièrement durant la période de renouveau, Hanoï conserve sa position en tant que l’un des pôles de croissance économique majeurs du pays. Avec une économie figurant parmi les plus importantes du Vietnam, la capitale contribue de manière significative au Produit intérieur brut (PIB) et au budget national, confirmant ainsi son rôle central dans les secteurs financier, commercial, des services et de l’industrie de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

Photo: VNA/CVN

Pour la période 2021-2025, le PIBR devrait croître en moyenne de 6,57%, soit un taux supérieur de 1,1 fois à la croissance nationale. La taille de l’économie est estimée à environ 63 milliards de dollars américains, soit 1,42 fois celle de 2020, représentant 41,54% du delta du fleuve Rouge et 12,6% de l’ensemble national. Le PIBR par habitant est évalué à environ 7.200 dollars par an, avec une structure économique en évolution positive vers la modernité.

Au troisième trimestre 2025, le taux de croissance du PIBR de Hanoï est estimé à 8,85%, largement supérieur à la même période de l’année précédente. La production agricole croît de plus de 3% par an tandis que les exportations de produits agricoles et forestiers dépassent deux milliards de dollars.

La capitale est un pôle d'attraction majeur pour les investissements nationaux et étrangers, avec des dizaines de milliers d'entreprises créées chaque année. Des multinationales, des zones technologiques avancées ainsi que des centres de recherche et d’innovation prennent progressivement forme, contribuant à façonner une économie moderne et profondément intégrée au monde.

Photo : VNA/CVN

Depuis la réforme de 1986, Hanoï a toujours maintenu sa position de leader national en matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Le capital IDE cumulé jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2025 atteint environ 61,5 milliards de dollars, répartis dans 7.710 projets en cours. La ville continue de figurer parmi les premières au Vietnam en termes d’attraction des IDE, avec 3,819 milliards de dollars attirés sur les huit premiers mois de 2025, soit 1,6 fois plus que durant la même période en 2024.

Photo: VNA/CVN

Par ailleurs, Hanoï est à l’avant-garde dans la mise en œuvre des programmes de transformation numérique, de développement de l’économie verte, circulaire et du savoir.

Identité culturelle et créativité sociale

Si l’économie constitue le moteur, la culture représente l’âme de Hanoï. Forte d’une histoire millénaire, la capitale incarne l’essence de la culture nationale et se positionne comme un centre majeur d’éducation, de formation, de science et de technologie.

Hanoï est souvent décrite comme un "musée vivant" de la culture vietnamienne, où chaque rue, chaque pagode, chaque brique témoigne de mille ans d’histoire. Au-delà de son rôle de centre politique et administratif, la capitale porte la lourde responsabilité de préserver, valoriser et diffuser les valeurs culturelles emblématiques du pays.

Ces dernières années, la ville a mis en œuvre de nombreux programmes de conservation des sites patrimoniaux comme Vieux Quartier, Temple de la Littérature, Cité impériale de Thang Long...

Photo : VNA/CVN

Selon le projet de rapport politique présenté au XVIIIᵉ Congrès du Comité municipal du Parti (pour le mandat 2025-2030), Hanoï a alloué 5.173 milliards de dôngs du budget public à la culture et au sport. S'y ajoutent plus de 1.700 milliards de dôngs d’investissements pour la restauration et la mise en valeur des sites historiques, la construction d’infrastructures culturelles, la modernisation des musées et le développement des activités artistiques. En cinq ans, près de 200 sites historiques et culturels ont été restaurés. Ces résultats enrichissent non seulement le visage de la capitale, mais contribuent aussi à améliorer la qualité de vie spirituelle de la population.

Parallèlement, Hanoï encourage l’innovation artistique, organise des festivals et des événements culturels d’envergure internationale, renforçant ainsi sa présence dans les échanges culturels mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Entre 2020 et 2025, plus de 3.000 événements culturels et artistiques ont été organisés. Ce chiffre témoigne de l’intégration croissante de la culture dans la vie quotidienne, allant bien au-delà des cercles intellectuels pour toucher toutes les communautés.

Les politiques de protection sociale, de santé et de développement éducatif sont toujours prioritaires, permettant à Hanoï de se positionner parmi les régions leaders dans plusieurs indicateurs sociaux. En particulier, la reconnaissance par l’UNESCO en 2019 du statut de "Ville créative" dans le domaine du design atteste du rôle avant-gardiste de la capitale dans la conjugaison de la préservation des traditions et de l’innovation.

Photo: VNA/CVN

La culture constitue ainsi non seulement une source de fierté, mais aussi un "soft power" qui permet à Hanoï d’accroître son rayonnement, en préservant son identité tout en affirmant son aspiration à une intégration mondiale.

Une destination touristique attrayante

Hanoï bénéficie d’un riche patrimoine culturel, architectural et paysager, allant du Vieux quartier, du lac de l’Épée restituée (lac Hoàn Kiêm), du Temple de la Littérature, jusqu’aux villages artisanaux traditionnels et aux remarquables constructions de style colonial français.

Ces atouts constituent une base solide pour le développement d’un tourisme diversifié et riche. Depuis plusieurs années, Hanoï est élue "Destination touristique urbaine leader en Asie" et figure parmi les meilleures destinations mondiales selon de nombreuses organisations internationales. En plus du tourisme patrimonial et festif, la ville s’investit dans le tourisme créatif, vert et communautaire, répondant ainsi aux nouvelles tendances du voyage.

En septembre 2023, lors de la cérémonie des World Travel Awards (WTA) pour la région Asie-Pacifique tenue à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï a été honorée dans trois catégories prestigieuses : Meilleure destination urbaine d’Asie 2023, Meilleure destination d’escapade urbaine d’Asie 2023 et Meilleur office du tourisme urbain d’Asie.

Photo: VNA/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le nombre total de visiteurs à Hanoï a atteint 26,07 millions, soit une hausse de 23,8% par rapport à la même période en 2024. Parmi eux, les touristes internationaux représentent environ 5,54 millions. Ces chiffres confirment la position de Hanoï comme une destination touristique majeure du Vietnam.

Les infrastructures touristiques sont de plus en plus modernes et accueillantes, comprenant un réseau d’hôtels internationaux, de centres de congrès et de services d’expérience urbaine intelligente. Tous ces éléments contribuent à renforcer l’image d’Hanoï comme une destination sûre, conviviale et attrayante pour les visiteurs nationaux et étrangers.

Construire une capitale civilisée et moderne

Hanoï joue aussi le rôle de "porte d’entrée" du Vietnam vers le monde. La capitale a organisé avec succès de nombreux événements internationaux majeurs tels que les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), le Sommet États-Unis-République populaire démocratique de Corée, le Vesak, la 132e Assemblée de l’Union interparlementaire, ainsi que d'autres conférences et forums régionaux et mondiaux.

Photo: VNA/CVN

Photo: VNA/CVN

Les 25 et 26 octobre prochains, Hanoï accueillera la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Cet événement majeur est une occasion supplémentaire pour la communauté internationale de mieux connaître cette ville millénaire.

La capitale renforce également ses relations de jumelage et de coopération avec de nombreuses capitales et grandes villes du monde, favorisant ainsi les échanges d’expériences dans le développement urbain, la gestion culturelle et sociale, l’éducation, le développement de la science et de la technologie. Le renforcement des échanges entre les peuples et la coopération internationale confirment non seulement la position de Hanoï, mais contribuent aussi à renforcer l’image du Vietnam sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Les succès dans les domaines économique, culturel, social, touristique et diplomatique témoignent de la volonté, du courage et de l’aspiration à progresser du Parti, des autorités et du peuple de la capitale.

Selon Trân Sy Thanh, président du Comité populaire de la ville de Hanoï, "avec des bases solides déjà acquises, une forte détermination politique et l’unité du peuple, Hanoï poursuivra résolument sa route vers la construction d’une capitale riche en identité, moderne, civilisée et heureuse, où le développement ne se mesure pas seulement en chiffres mais aussi en qualité de vie et en bonheur pour ses habitants".

Jettant un regard rétrospectif sur ces 71 années depuis la libération, on s'apperçoit que Hanoï n’est pas seulement une ville riche d’histoire, mais aussi un symbole de développement dynamique, d’innovation et d’intégration. Avec les acquis obtenus, la capitale vise un avenir radieux, continuant à affirmer sa position tant au niveau national qu’international. Ce parcours n’est pas uniquement la responsabilité des autorités et des habitants de Hanoï, mais celle de toute la nation vietnamienne.

VNA/CVN