Hanoï célèbre sa libération avec huit grands projets

Pour marquer les 71 ans de la libération de la capitale (10 octobre 1954), Hanoï a dévoilé huit projets structurants : théâtre, métro, ponts… pour écrire un nouveau chapitre de son développement, entre mémoire historique et modernité.

>> Hanoï : le projet de parc le long de la rivière Tô Lich attendu par les riverains

>> Hanoï : essai du ticket hebdomadaire sur l’application mobile “Hanoi Metro”

Parmi les projets, figure l’École de formation des cadres Lê Hông Phong, dans le quartier de Phu Luong.

Hanoï prévoit également d’édifier, dans le quartier de Yên Nghia, un deuxième établissement pour l’Hôpital de néphrologie.

Côté culture, le Théâtre de la Perle verra le jour dans le quartier de Tây Hô, accompagné d’un parc culturel et artistique thématique.

Les transports ne sont pas en reste. La ville engage la réalisation du tronçon Nam Thang Long - Trân Hung Dao de la ligne de métro N°2, tout en rendant publique la planification détaillée de la gare C9, de l’itinéraire et des ouvrages compris entre les gares C8 et C10. En parallèle, un vaste projet de compensation, de relogement et d’aménagement d’un parc et d’une place à l’est du lac de l’Épée restituée est également enclenché.

Deux ponts majeurs vont également transformer la circulation urbaine, dénommés Trân Hung Dao et Thuong Cat, accompagnés de leurs voies d’accès respectives. Les travaux sont d’ores et déjà lancés.

Dans le quartier de Long Biên, un passage souterrain sera aménagé au carrefour de Cô Linh, pour fluidifier le trafic dans cette zone particulièrement fréquentée.

Enfin, un ambitieux projet paysager vise à réhabiliter les berges de la rivière Tô Lich, avec la création d’un parc écologique et convivial, qui deviendra un nouvel espace vert au service des habitants.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : CTV/CVN