Décès d'un vice-président du Conseil d’expertise de la Sangha bouddhiste du Vietnam

Le 9 octobre 2025, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a annoncé le décès du Vénérable Thich Tri Tinh, vice-président du Conseil d’expertise de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), à l’âge de 94 ans.

Né en 1932 dans l’ancienne province de Nam Dinh (aujourd’hui Ninh Binh), il était une figure éminente du bouddhisme vietnamien. Il a occupé plusieurs responsabilités importantes, notamment vice-président du Conseil d’expertise, chef spirituel de la lignée Trung Hâu, et abbé de plusieurs pagodes renommées à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : GHPG/CVN

Tout au long de sa vie, il a œuvré pour l’unité de la communauté bouddhique — moines, moniales et fidèles — et a activement contribué à la mise en œuvre des politiques religieuses et patriotiques du pays. Ses efforts ont été reconnus par l’État, qui lui a décerné l’Ordre de la Grande union nationale et plusieurs autres distinctions.

Le Vénérable Thich Tri Tinh est décédé le 8 octobre 2025 au monastère Vinh Nghiêm, à Hô Chi Minh-Ville, après 74 années de vie monastique.

Les cérémonies funéraires ont débuté le 8 octobre au monastère Vinh Nghiêm. La cérémonie commémorative aura lieu le 12 octobre, suivie de l’inhumation au stupa du monastère Zen Linh Phong, à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN