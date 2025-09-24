Tuyên Quang vise le statut de province à revenu élevé d'ici 2045

Le premier Congrès de l'organisation du Parti de la province de Tuyên Quang, pour le mandat 2025-2030, s'est ouvert mercredi matin 24 septembre, rassemblant 415 délégués officiels représentant plus de 130.000 membres du Parti à travers la province.

Le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, a envoyé à l'événement une corbeille de fleurs, tandis que Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a assisté et dirigé les débats.

Le congrès s'est articulé autour du thème "Promouvoir la tradition de la terre révolutionnaire ; continuer à améliorer la capacité de leadership et la force de combat des organisations du Parti et des membres du Parti ; développer rapidement et durablement l'économie et la société en lien étroit avec le maintien de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères ; accompagner le pays dans sa marche ferme vers la nouvelle ère de son essor".

Dans son allocution, Dô Van Chiên a salué les efforts et les réalisations du Comité du Parti, des autorités et de la population de Tuyên Quang au cours des cinq dernières années, soulignant l'impératif de susciter l'aspiration au développement, d'exploiter le potentiel provincial et de mobiliser toutes les ressources. Il a insisté sur la science, la technologie et l'innovation comme moteurs, la solidarité comme force, les ressources provinciales comme primordiales et les ressources extérieures comme importantes pour un développement rapide et durable.

Il a également exhorté à renforcer l'édification et la rectification du Parti, à maintenir la sécurité et la défense nationales, ainsi que la souveraineté frontalière, demandant la publication rapide d'un programme d'action post-Congrès pour une mise en œuvre résolue.

Il s'est dit convaincu que, grâce à sa glorieuse tradition révolutionnaire, à sa solidarité et à sa haute détermination, l’organisation du Parti et la population de la province de Tuyên Quang réaliseront de nombreuses nouvelles percées et réalisations, contribuant à édifier une Patrie de plus en plus riche, belle et civilisée, et à accompagner le pays dans la nouvelle ère de développement.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Hâu A Lênh, a affirmé dans son discours d'ouverture que, malgré les défis du mandat 2020-2025, les anciennes provinces de Tuyên Quang et Hà Giang, avant leur fusion, avaient réalisé des progrès significatifs. Il a réitéré la volonté du Comité du Parti et des populations de faire de Tuyên Quang une province au développement relativement avancé, complet et durable, avec un revenu moyen-élevé d'ici 2030, et une province développée à revenu élevé dans la région du Nord-Est et des montagnes du Nord d'ici 2045.

À l'issue de la séance d'ouverture, le Comité exécutif du Parti de la province de Tuyên Quang pour le premier mandat 2025-2030 a été élu, composé de 68 membres, dont 22 membres permanents. Hâu A Lênh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de la province pour le mandat 2020-2025, a été réélu secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

