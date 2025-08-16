Tuyên Quang doit promouvoir l’héroïsme révolutionnaire dans la construction et la défense de la nation

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a exhorté, le 16 août, la province de Tuyên Quang (Nord), où s’est tenu il y a 80 ans le Congrès national de Tân Trào - ancêtre de l’Assemblée nationale du Vietnam - à promouvoir l’héroïsme révolutionnaire dans le processus actuel de construction et de défense de la nation.

>> Tuyên Quang : le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux Héros révolutionnaires

>> Le chef du Parti appelle à exploiter pleinement les atouts de Tuyên Quang

>> Le président de l’Assemblée nationale rend hommage aux anciens révolutionnaires

Photo : VNA/CVN

Présent au programme "Retour aux sources - Regard vers l’avenir ", organisé par le Comité permanent de l’Assemblée nationale dans la province, Trân Thanh Mân a affirmé que Tuyên Quang est une terre riche en traditions révolutionnaires, culturelles et historiques, occupant une position stratégique majeure pour la nation. Ce site porte l’empreinte profonde des activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh, du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que des ministères et organismes centraux durant la guerre de résistance.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné qu’il continuerait à accorder une attention particulière à la province et à coopérer étroitement avec elle pour restaurer et préserver le site des reliques du Comité permanent de l’Assemblée nationale, afin qu’il demeure un lieu symbolique, porteur et transmetteur des traditions du pouvoir législatif.

Réaffirmant que l’Assemblée nationale poursuivrait ses réformes dans le travail législatif et qu’un forum sur ce sujet se tiendrait prochainement, le plus haut législateur a demandé à Tuyên Quang de mettre en œuvre de manière efficace les lois et résolutions adoptées par l’Assemblée nationale, contribuant ainsi au développement socio-économique local et national.

Lors de l’événement, l’ancienne vice-présidente du Vietnam, Truong My Hoa, s’est réjouie de voir se construire "une Assemblée nationale intelligente, confiante et responsable, entièrement dévouée au peuple et constituant un appui solide pour lui". Elle a exprimé l’espoir que le corps législatif continuerait de promouvoir activement la solidarité, contribuant à l’essor du Vietnam dans cette nouvelle ère de développement.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a offert 15 ordinateurs aux écoles primaires Tôn Duc Thang, Tân Trào et Kim Quan, situées dans la commune de Tân Trào, ainsi qu’un analyseur d’hématologie destiné à la polyclinique de la même localité. Il a également remis un présent à Hoàng Ngoc, dernier témoin vivant ayant participé à l’Équipe des enfants du salut national lors du Congrès de Tân Trào.

Continuité historique et vitalité révolutionnaire

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, Trân Thanh Mân et d’autres délégués avaient visité l’exposition thématique "Du Congrès de Tân Trào à l’Assemblée nationale actuelle", organisée par le Bureau de l’AN en coordination avec la Commission des affaires des députés.

Avec près de 400 photos et documents, l’exposition se décline en quatre sections principales : le Congrès de Tân Trào et la naissance de l’Assemblée nationale du Vietnam ; les grandes étapes de l’activité parlementaire de 1946 à nos jours ; les dirigeants du Parti et de l’État avec Tân Trào ; et enfin, Tân Trào aujourd’hui, symbole vivant de la continuité historique et de la vitalité révolutionnaire.

VNA/CVN