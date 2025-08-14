Le chef du Parti appelle à exploiter pleinement les atouts de Tuyên Quang

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a travaillé dans la matinée du 14 août avec la permanence du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang pour évaluer la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Comité central, la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi que l’exécution des tâches de développement socio-économique.

Le 1er juillet 2025, les provinces de Tuyên Quang et de Hà Giang ont fusionné pour former la nouvelle province de Tuyên Quang. En même temps, les organisations du Parti des deux provinces ont également fusionné pour former la nouvelle organisation provinciale du Parti.

Lors de la séance de travail, le dirigeant du Parti a insisté sur la nécessité de renforcer l’édification du Parti et du système politique, ainsi que de promouvoir la démocratie et la grande union nationale, afin de tirer le meilleur parti des atouts et potentiels de la nouvelle province.

Il a demandé de préparer minutieusement et d’organiser avec succès le Congrès de l’organisation provinciale du Parti pour le mandat 2025-2030. Les documents du Congrès devront exprimer une vision renouvelée, intégrant les spécificités de la nouvelle entité provinciale.

Le secrétaire général du Parti a en outre recommandé l’élaboration d’une stratégie de développement socio-économique globale et à long terme, visant à exploiter pleinement les atouts de la province. Cette stratégie devra privilégier la croissance verte, l’économie circulaire et l’économie numérique.

Concernant les secteurs clés, il a suggéré, pour l’agriculture, une restructuration vers une production de masse de haute qualité intégrant les hautes technologies ; pour l’industrie, un développement axé sur la transformation, la fabrication et les énergies renouvelables ; et pour le tourisme, d’en faire un secteur économique de pointe en valorisant les atouts culturels et historiques.

Enfin, Tô Lâm a insisté sur l’importance de maintenir la stabilité politique, la sécurité et l’ordre public, la défense nationale, tout en améliorant l’efficacité de la gouvernance locale et la qualité des cadres.

