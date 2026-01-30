Turquie : une explosion signalée dans une raffinerie du Nord-Ouest du pays

Tupras a indiqué dans un communiqué qu'un incendie s'était produit dans la zone des réservoirs de sa raffinerie d'Izmit vers 21h30 heure locale (18h30 GMT). L'incident a été rapidement maîtrisé par les équipes techniques de sécurité. La société a ajouté qu'aucun employé n'avait été blessé et que la production se poursuivait normalement. Des images diffusées par la chaîne Halk TV montrent des flammes et une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de l'installation. La chaîne a précisé que de nombreuses ambulances et équipes de secours avaient été envoyées sur les lieux, et que les employés de la raffinerie avaient été évacués par mesure de précaution. La raffinerie d'Izmit est l'une des plus grandes de Turquie. Elle a traité environ 12,7 millions de tonnes de pétrole brut et de produits semi-finis et produit environ 12,1 millions de tonnes de produits pétroliers en 2024, selon le site web de Tupras.

Xinhua/VNA/CVN