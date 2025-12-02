La Turquie signale une nouvelle attaque contre un cargo en mer Noire

La Turquie a signalé le 2 décembre au matin une nouvelle attaque contre un cargo en Mer noire, à 80 milles nautiques de ses côtes, selon la Direction des affaires maritimes.

Le MildVolga 2, naviguant sous pavillon russe selon le site Marine Traffic, "a signalé avoir été attaqué à 80 milles nautiques de nos côtes alors qu'il faisait route de la Russie vers la Géorgie avec une cargaison d'huile de tournesol", indique la DGM sur X, précisant que "les 13 membres d'équipage sont sains et saufs" et que le navire n'avait pas demandé d'assistance. "Le MildVolga-2 fait actuellement route vers le port turc de Sinop par ses propres moyens", ajoute-t-elle.

AFP/VNA/CVN