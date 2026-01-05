L'inflation en Turquie ramenée à 30,89% sur l'année 2025

L'inflation en Turquie a été ramenée à 30,89% sur l'année 2025, contre 44,38 % en 2024, a annoncé lundi 5 janvier l'institut national de la statistique (Tuik).

>> Turquie : l'inflation a continué de ralentir en mars, à 38,1% sur un an

>> La Turquie abaisse son taux directeur d'un point, à 39,5%

>> Turquie : le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix

Photo : AFP/VNA/CVN

La hausse des prix officielle atteint ainsi son plus bas niveau en quatre ans, mais toujours légèrement supérieure à 30% en glissement annuel depuis novembre 2021.

Sur l'année écoulée, précise la Tuik, les prix ont particulièrement augmenté dans l'éducation, avec une hausse de plus de 66%, ainsi que le logement (+49,5%), l'alimentation (+28,31%) et les frais de santé (+ 31%).

Ces chiffres sont cependant contestés par le groupe d'économistes indépendants Enag selon lequel l'inflation en décembre 2025 a atteint 56,14% sur l'année, avec une hausse de 2,11% sur le seul mois de décembre.

AFP/VNA/CVN