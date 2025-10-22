icon search
Le premier cas d'un nouveau variant du virus du Mpox détecté aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont confirmé leur premier cas d'un nouveau variant plus contagieux du virus du Mpox, a déclaré mardi 21 octobre le ministre néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports, Jan Anthonie Bruijn, dans une lettre adressée au Parlement.

L'infection a été identifiée le 17 octobre. Il s'agit de la première fois que le variant 1b du virus du Mpox est détecté dans le pays. "C'est la première fois que ce nouveau variant du virus du Mpox est identifié aux Pays-Bas", a déclaré le ministre dans sa lettre. Il a ajouté que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "surveillent de près la situation". L'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM) a indiqué que l'homme infecté n'avait pas été vacciné contre le Mpox et n'avait pas voyagé récemment. L'homme a été placé en isolement et les services de santé publique locaux procèdent actuellement à la recherche des sources et des contacts. 

