Le premier cas d'un nouveau variant du virus du Mpox détecté aux Pays-Bas

>> L'Afrique enregistre plus de 4.200 décès dus au choléra et au mpox en 2025

>> Le Sénégal prend des mesures contre le Mpox après un cas détecté à Dakar

>> République centrafricaine : deux cas confirmés de Mpox recensés dans le Sud-Ouest

L'infection a été identifiée le 17 octobre. Il s'agit de la première fois que le variant 1b du virus du Mpox est détecté dans le pays. "C'est la première fois que ce nouveau variant du virus du Mpox est identifié aux Pays-Bas", a déclaré le ministre dans sa lettre. Il a ajouté que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "surveillent de près la situation". L'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM) a indiqué que l'homme infecté n'avait pas été vacciné contre le Mpox et n'avait pas voyagé récemment. L'homme a été placé en isolement et les services de santé publique locaux procèdent actuellement à la recherche des sources et des contacts.

Xinhua/VNA/CVN