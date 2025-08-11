Turquie : un séisme de magnitude 6,1 frappe la province de Balikesir, des dégâts signalés

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche 10 août la province de Balikesir, dans le Nord-Ouest de la Turquie, ont annoncé les autorités.

Photo : Anadolu Agency/VNA/CVN

Le Directorat de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a indiqué que le séisme s'était produit dans le district de Sindirgi à 19h53 heure locale (16h53 GMT).

Des images diffusées par la chaîne NTV ont montré un bâtiment effondré et des personnes tentant de secourir d'autres habitants coincés sous les décombres.

Le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que le séisme, qui a également été ressenti à Istanbul et dans les provinces voisines, avait conduit l'AFAD et toutes les institutions concernées à effectuer immédiatement des inspections sur le terrain.

"Pour le moment, aucune situation périlleuse n'a été signalée, et nous suivons de près l'évolution de la situation", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN