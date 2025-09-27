République de Corée : une explosion de gaz fait 28 blessés

Le drame s'est produit à 10h17 heure locale (1h17 GMT) à l'intérieur d'un sauna sec. Parmi les blessés, on compte des clients et des employés, avec trois personnes se trouvant dans un état grave. Cette explosion, qui n'a pas provoqué d'incendie, a conduit des dizaines de clients à évacuer les lieux. Alors que les services de lutte contre l'incendie ont dépêché sur place 42 pompiers et 17 équipements, les autorités ont ouvert une enquête sur les causes exactes de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN