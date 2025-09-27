icon search
Chypre confirme une importante découverte de gaz dans un bloc offshore

Chypre a annoncé vendredi 26 septembre une nouvelle découverte importante de gaz naturel, précisant que deux gisements adjacents confirmés dans sa zone économique exclusive contenaient des réserves estimées de 225 à 255 milliards de m3, selon le porte-parole du gouvernement Konstantinos Letymbiotis.

Les gisements Pegasus et Glaucus, situés dans le bloc offshore 10 et exploités par ExxonMobil, ont fait l'objet de forages plus tôt dans l'année, dont les résultats ont été publiés après examen approfondi des données. Les estimations de réserves ont été présentées au président chypriote Nikos Christodoulides par le vice-président d'ExxonMobil, John Ardill, a déclaré aux journalistes M. Letymbiotis. Les experts énergétiques ont qualifié cette découverte d'ajout majeur aux ressources de gaz offshore de Chypre. Selon les responsables chypriotes, les six gisements gaziers découverts jusqu'à présent dans la juridiction maritime du pays devraient selon les estimations contenir de 400 à 500 milliards de mètres cubes de gaz au total. Les plans pour l'acheminement du gaz chypriote jusqu'aux usines de liquéfaction en Egypte pour permettre ensuite leur exportation sont déjà à un stade avancé, ont-ils ajouté.

