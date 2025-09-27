Meta met en place un abonnement payant sans publicité au Royaume-Uni

>> Meta poursuit son pari en intégrant un écran dans ses lunettes dopées à l'IA
"Dans les prochaines semaines, en réponse aux récentes directives réglementaires du Royaume-Uni et après d'étroites consultations" avec le régulateur britannique de la protection des données (ICO), "nous proposerons au Royaume-Uni un abonnement permettant de supprimer les publicités", selon un communiqué de Meta. Les utilisateurs résidant au Royaume-Uni pourront choisir entre continuer à utiliser Facebook et Instagram gratuitement tout en acceptant des publicités personnalisées, ou souscrire un abonnement pour ne plus voir de publicités. L'abonnement coûtera 2,99 livres (3,42 euros) par mois via les navigateurs web ou 3,99 livres (4,57 euros) sur les applications mobiles - soit moins que les abonnements dans l'UE, proposés à partir de 5,99 euros par mois.
AFP/VNA/CVN