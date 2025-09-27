Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019

Le girafon est dès à présent visible dans la maison des girafes, depuis la galerie intérieure accessible aux visiteurs, précise le zoo dans un communiqué. Dans les prochaines semaines, il poursuivra son développement aux côtés de sa mère et découvrira progressivement les enclos extérieurs. La petit femelle est née au coeur d'un groupe de huit femelles, "sous l'attention vigilante de sa mère déjà expérimentée, dont l'instinct maternel s'est exprimé immédiatement", se félicite le parc, géré par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). La "relation mère-jeune semble déjà bien établie", souligne-t-il. Après une gestation de 14 mois, la naissance a eu lieu au petit matin au sein de la maison des girafes du parc, sur un lit de paille. Les girafes mettent bas debout, ce qui implique une chute d'environ deux mètres pour le nouveau-né. La jeune girafe pèse désormais 44 kg pour environ 165 cm, un "petit gabarit pour un girafon". Elle a été observée en train de téter longuement quelques heures après sa naissance, un "comportement très encourageant" et son "état de santé est jugé très satisfaisant".

AFP/VNA/CVN