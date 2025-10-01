Non aux barbes et aux gros ventres dans l'armée, dit le secrétaire américain à la Défense

"Le sujet d'aujourd'hui concerne notre nature profonde, car aucun plan, aucun programme, aucune réforme (et) aucune formation ne pourra finalement aboutir si nous ne disposons pas des bonnes personnes et de la bonne culture au sein du département de la Guerre," a déclaré M. Hegseth devant des centaines de hauts responsables de l'armée américaine, dont certains avaient fait le déplacement depuis l'autre bout du monde pour assister à la réunion, qui s'est tenue à la base des Marines de Quantico, en Virginie. Affirmant que l'armée avait été contrainte de se concentrer trop longtemps sur de fausses questions par des politiciens malavisés, M. Hegseth a déclaré qu'il s'engageait à éliminer les distractions ayant rendu le ministère "woke" ces dernières années. Les directives du secrétaire à la Défense comprennent le renforcement des normes et des tests de condition physique, ainsi que le durcissement des exigences en matière d'apparence, selon lesquelles les barbes ne seront plus autorisées.

Xinhua/VNA/CVN