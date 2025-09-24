La Serbie accueille un salon international dédié à la défense

>> La Lituanie va acheter 18 canons Caesar français

>> Le Vietnam participe au Salon de défense et de sécurité 2023 en Thaïlande

Selon le ministère de la Défense du pays, l'événement a attiré un nombre record de 200 exposants provenant de plus de 30 pays, dont les principales entreprises européennes et mondiales du secteur de la défense. Parmi les principaux participants européens figurent les sociétés françaises Safran et Thales, les sociétés tchèques Aero Vodochody et Ceska Zbrojovka, ainsi que la société suisse B&T AG. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre serbe Djuro Macut a déclaré que le secteur de la défense joue un rôle important dans l'économie nationale et a pris un essor considérable ces dernières années, replaçant la Serbie sur la carte des producteurs mondiaux d'armes et d'équipements militaires. Il a ajouté que la forte présence d'exposants étrangers souligne l'ouverture et les possibilités de coopération dans ce secteur. Le salon se tiendra jusqu'au 26 septembre et présentera les innovations serbes et internationales en matière de plates-formes de combat, de véhicules aériens sans pilote, de communications et de systèmes logistiques.

Xinhua/VNA/CVN