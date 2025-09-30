Pakistan : 9 membres du personnel de sécurité tués et 8 blessés dans une explosion dans le nord-ouest du pays

Au moins neuf membres du personnel de sécurité ont été tués et huit autres blessés dans l'explosion d'un engin explosif improvisé (EEI) survenue lundi 29 septembre dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, ont déclaré le même jour des responsables de la sécurité. L'incident s'est produit après qu'un convoi des forces de sécurité a été touché par l'EEI dans la zone de Mulla Khan Sarai du district du Waziristan du Sud de la province, selon la même source. La police, les forces de sécurité et les équipe sa de secours se sont précipitées sur le site immédiatement après l'explosion et ont transféré les blessés dans un hôpital de la région. La police a bouclé la zone et a lancé une opération de recherche dans les secteurs environnants pour arrêter les coupables. Pour l'instant, aucun groupe ou individu n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat.

Xinhua/VNA/CVN