Chine : trois personnes prises au piège après un accident dans une mine de charbon

Trois personnes ont été prises au piège à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon de la province du Shaanxi (Nord-Ouest de la Chine), ont déclaré vendredi 26 septembre les autorités locales.

L'accident s'est produit jeudi 25 septembre vers 15h30 lors de l'effondrement partiel d'un tunnel souterrain situé dans le district de Zhenping, dans la ville d'Ankang. Huit ouvriers effectuaient des travaux de réfection sur les lieux au moment de l'effondrement, et cinq d'entre eux ont pu s'échapper sains et saufs, ont précisé les autorités du district. Cette mine, construite en 1998, est en cours de réfection depuis mars 2024 en raison de problèmes de sécurité. Les évaluations préliminaires indiquent que l'effondrement concernait environ 500 m3 de débris. Les opérations de secours sont en cours, mais les autorités ont signalé que les précipitations compliquaient les efforts déployés.

Xinhua/VNA/CVN