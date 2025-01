Donald Trump dit qu'il abrogera plusieurs décrets exécutifs de Biden

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tous les décrets exécutifs radicaux et insensés de l'administration Biden seront abrogés dans les heures qui suivront ma prestation de serment", a déclaré M. Trump à ses partisans lors d'un rassemblement de la victoire qui s'est tenu au Capital One Arena à Washington.

M. Trump a précisé que les décrets exécutifs qu'il s'apprête à signer concerneront des domaines tels que la sécurité des frontières, l'énergie, les dépenses du gouvernement fédéral, la plateforme de partage de vidéos courtes TikTok et les programmes DEI (Diversité, Equité et Inclusion).

"Demain à midi, le rideau se ferme sur quatre longues années de déclin américain, et nous entamons une toute nouvelle journée de force et de prospérité, de dignité et de fierté américaines", a déclaré le nouveau président.

Selon les médias américains, M. Trump devrait signer plus de 100 décrets le jour de son investiture.

M. Trump prêtera serment lundi 20 janvier à midi. En raison des prévisions de froid à Washington, la cérémonie d'investiture se déroulera à l'intérieur, pour la première fois depuis 40 ans aux États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN