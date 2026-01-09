Chine : l'IPP en baisse de 1,9% en décembre

>> Mondial-2026 : en Chine, les droits de douane de Trump plombent les commandes

>> Chine : une initiative pour promouvoir les corridors maritimes internationaux verts

>> La Chine assouplit l'exportation de métaux rares vers les États-Unis

L'indice des prix à la production (IPP) de la Chine, qui mesure les coûts des marchandises à la sortie de l'usine, a baissé de 1,9% en glissement annuel en décembre, soit une baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi le Bureau d'État des statistiques. Pour l'ensemble de l'année 2025, l'IPP a chuté de 2,6%, indiquent les données. En base mensuelle, l'IPP a augmenté de 0,2% en décembre, soit 0,1 point de pourcentage de plus que la hausse enregistrée en novembre. Les données publiées vendredi 9 janvier révèlent également que l'indice des prix à la consommation (IPC), principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 0,8% sur un an en décembre. Pour toute l'année de 2025, l'IPC est resté stable.

Xinhua/VNA/CVN