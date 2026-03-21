Trump dit envisager de "réduire graduellement" les frappes contre l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 20 mars qu'il envisageait de " réduire graduellement" les frappes militaires américaines contre l'Iran, affirmant que les États-Unis étaient "sur le point" d'atteindre leurs objectifs.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs à l'heure où nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient" en ce qui concerne l'Iran, a-t-il écrit sur Truth Social.

Parmi les objectifs énoncés par M. Trump figurent l'affaiblissement des capacités balistiques de l'Iran, la destruction de son complexe militaro-industriel, l'élimination de sa marine et de son armée de l'air, l'empêchement de toute avancée vers la capacité nucléaire et la protection des alliés des États-Unis dans toute la région.

Vendredi après-midi 20 mars également, Donald Trump a dit ne pas souhaiter de cessez-le-feu avec l'Iran.

"Nous pouvons dialoguer, mais vous savez, je ne veux pas conclure de cessez-le-feu", a déclaré le président américain aux journalistes avant de quitter la Maison Blanche pour la Floride. "On ne conclut pas de cessez-le-feu quand on est littéralement en train d'anéantir l'autre camp".

"D'un point de vue militaire, ils sont finis", a assuré M. Trump. "Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas d'armée de l'air. Ils n'ont aucun équipement. Ils n'ont pas aucun observateur. Ils n'ont pas de défense antiaérienne. Ils n'ont pas de radar. Et leurs dirigeants ont tous été tués, à tous les niveaux".

"Le gouvernement américain dit une chose, la réalité en dit une autre", a réagi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sur X, remettant en cause les affirmations répétées de la Maison Blanche selon lesquelles les défenses aériennes et la marine de son pays auraient été détruites.

Sur Truth Social, M. Trump a également estimé que le détroit d'Ormuz, une voie navigable cruciale pour l'approvisionnement énergétique mondial, devrait être sécurisé par les pays qui en dépendent et que Washington apporterait son aide si on le lui demandait.

"Le détroit d'Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres nations qui l'empruntent - ce qui n'est pas le cas des États-Unis ! Si on nous le demande, nous aiderons ces pays dans leurs efforts concernant Ormuz, mais cela ne devrait plus être nécessaire une fois que la menace iranienne aura été éliminée", a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, Donald Trump avait qualifié les alliés de l'OTAN de "lâches" en raison de leur réticence à participer aux escortes navales.

"Sans les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un tigre de papier !", avait-il lancé dans un précédent message publié sur Truth Social. "Bande de lâches, et nous ne l'oublierons pas !".

"L'Europe n'a aucun intérêt à une guerre sans fin", avait déclaré lundi 16 mars Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, à propos du conflit israélo-américain contre l'Iran. "Ce n'est pas la guerre de l'Europe, mais les intérêts de l'Europe sont directement en jeu".

Xinhua/VNA/CVN