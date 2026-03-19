Thaïlande : Anutin Charnvirakul réélu Premier ministre

Anutin Charnvirakul, candidat du parti Bhumjaithai (Fierté thaïe), a été réélu Premier ministre de la Thaïlande après avoir obtenu la majorité simple lors d'un vote organisé le 19 mars à la Chambre des représentants.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Anutin Charnvirakul, dont le parti détient le plus grand nombre de sièges à la nouvelle Chambre des représentants, était candidat au poste de Premier ministre face à Natthaphong Ruengpanyawut, chef du Parti du peuple, arrivé deuxième aux élections de février.

"Je serai un Premier ministre qui travaillera avec chaque représentant pour le bien du pays et des Thaïlandais", a déclaré dans l'hémicycle avant le vote des députés Anutin, 59 ans.

Lors d'un vote par appel nominal, Anutin Charnvirakul a obtenu 293 voix favorables, dépassant la majorité simple requise de la chambre basse, a annoncé le président de la Chambre, Sophon Zaram.

Anutin Charnvirakul, héritier multimillionnaire d'une famille qui a fait fortune dans la construction, avait élu au poste de Premier ministre pour la première fois en septembre 2025, après la destitution de sa prédécesseure, Paetongtarn Shinawatra.

Il va devoir trouver des solutions pour relancer la croissance, qui a ralenti l'année dernière. L'important secteur touristique thaïlandais est en difficulté.

Au lendemain des frappes israélo-américaines contre l'Iran, qui ont déclenché un conflit inquiétant les marchés mondiaux, Anutin Charnvirakul s'est engagé à "transformer cette crise au Moyen-Orient en une opportunité pour la Thaïlande".

Le pays doit désormais faire face à une hausse des prix du carburant et à des difficultés d'approvisionnement.

Xinhua-AFP/VNA/CVN