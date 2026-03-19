L’UE signe un partenariat de sécurité avec l'Islande

L'Union européenne (UE) a annoncé avoir signé le 18 mars un accord de partenariat en matière de sécurité avec l'Islande, avant un referendum en août sur la reprise ou non par cette petite île de l'Atlantique des négociations d'adhésion à l'UE.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, et la ministre des Affaires étrangères islandaise Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ont signé à Bruxelles cet accord, qui prévoit de renforcer la coopération en matière de sécurité, notamment dans l'Arctique. Il prévoit par exemple d'instaurer un "dialogue annuel spécifique sur la sécurité et la défense".

L'UE a récemment signé plusieurs accords de ce type, avec la Grande-Bretagne ou encore l'Inde plus récemment.

L'Islande fait déjà partie avec la Suisse ou la Norvège de l'Espace économique européen, vaste zone de libre-échange qui associe l'UE et plusieurs pays non membres.

L'Islande a entamé en 2009 des négociations d'adhésion avec l'UE avant de les interrompre en 2015. Les Islandais sont appelé à répondre le 29 août à la question de savoir s'ils souhaitent que ces discussions soient relancées.

Le souhait de Donald Trump de s'emparer du Groenland a suscité l'inquiétude de l'Islande, dont la défense est actuellement assurée par les États-Unis et l'OTAN, car elle ne dispose pas de ses propres forces armées.

AFP/VNA/CVN