Japon : le nombre de visiteurs étrangers en baisse en avril

Le Japon a attiré en avril moins de visiteurs étrangers que l'an passé sur la même période, selon des chiffres publiés mercredi 20 mai, mais le total sur les quatre premiers mois de l'année reste stable malgré la chute des voyageurs chinois et la tension au Moyen-Orient.

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Environ 3,69 millions de visiteurs étrangers se sont rendus le mois dernier dans l'archipel, une baisse de 5,5% par rapport à avril 2025, avec un plongeon de 56,8% de touristes chinois (330.700), selon l'Agence japonaise du tourisme. En revanche, les Français se sont plus déplacés que l'an passé, avec 59.200 visiteurs, contre 57.000 l'année dernière (+3,7%) et sur les quatre premiers mois de l'année la hausse est de 10,3% (150.700 personnes). Les Sud-coréens ont été en avril les plus nombreux (878.600), en hausse de 21,7% sur un an, suivis par Taïwan (643.500, +19,7%). La Chine (330.700, -56,8%) et les États-Unis (330.000, +0,8%) suivent avec quasiment le même nombre de ressortissants entrés dans l'archipel nippon. Le nombre de visiteurs chinois, qui constituaient jusqu'à récemment encore la principale source de touristes étrangers, a donc de nouveau chuté sur un an en avril.

AFP/VNA/CVN