Japon : le nombre de visiteurs étrangers en baisse en avril

>> Japon : record de visiteurs en 2025
Environ 3,69 millions de visiteurs étrangers se sont rendus le mois dernier dans l'archipel, une baisse de 5,5% par rapport à avril 2025, avec un plongeon de 56,8% de touristes chinois (330.700), selon l'Agence japonaise du tourisme. En revanche, les Français se sont plus déplacés que l'an passé, avec 59.200 visiteurs, contre 57.000 l'année dernière (+3,7%) et sur les quatre premiers mois de l'année la hausse est de 10,3% (150.700 personnes). Les Sud-coréens ont été en avril les plus nombreux (878.600), en hausse de 21,7% sur un an, suivis par Taïwan (643.500, +19,7%). La Chine (330.700, -56,8%) et les États-Unis (330.000, +0,8%) suivent avec quasiment le même nombre de ressortissants entrés dans l'archipel nippon. Le nombre de visiteurs chinois, qui constituaient jusqu'à récemment encore la principale source de touristes étrangers, a donc de nouveau chuté sur un an en avril.
AFP/VNA/CVN