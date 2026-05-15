Le Kazakhstan et la Turquie ont signé un accord sur la production commune de drones

Le Kazakhstan et la Turquie ont signé jeudi 14 mai un accord visant à créer une coentreprise pour la production et la maintenance de drones, a annoncé le ministère kazakh de l'Industrie et de la Construction.

>> Le Kazakhstan annonce la construction d'une centrale nucléaire en sept ans

Le Kazakhstan et la Turquie ont signé jeudi 14 mai un accord visant à créer une coentreprise pour la production et la maintenance de drones, a annoncé le ministère kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'accord a été signé dans la capitale Astana en présence du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev et de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en visite. L'installation commune sera établie au Kazakhstan par le fabricant de défense public Kazakhstan Engineering et Turkish Aerospace Industries pour produire et entretenir les drones ANKA, faisant du Kazakhstan le premier pays étranger à fabriquer ces engins. Drone de reconnaissance et d'attaque, l'ANKA a été développé en Turquie en 2013 et a subi des tests de combat, a également indiqué le ministère dans un communiqué.

Xinhua/VNA/CVN