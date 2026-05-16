Un séisme de magnitude 6,3 frappe la côte au large de Miyagi, au Japon

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Aucun blessé ni dégât n'a été signalé pour l'instant. La secousse s'est produite à 20h22, heure locale, à une profondeur de 50 km, et a atteint un niveau de 5- sur l'échelle sismique japonaise allant jusqu'à 7, dans les zones les plus touchées de la préfecture de Miyagi, a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA). L'épicentre du séisme a été localisé au large de la côte de Miyagi, à une latitude de 38,9 degrés nord et une longitude de 142,1 degrés est. Aucune alerte au tsunami n'a été émise, selon la JMA.
Xinhua/VNA/CVN