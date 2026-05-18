icon search
mask
Brefs / International
Chine : quatre morts et six disparus après qu'une camionnette a plongé dans une rivière dans le Sud

Quatre personnes sont mortes et six autres sont toujours portées disparues lundi 18 mai à 14h00 après qu'une camionnette a plongé samedi 16 mai dans une rivière du district autonome Maonan de Huanjiang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le Sud de la Chine, ont annoncé les autorités locales.

>> Indonésie : trois randonneurs morts après l'éruption d'un volcan, dix disparus

Le bilan s'est alourdi après la découverte, en aval du pont où le véhicule a plongé dans la rivière, des corps de deux autres personnes, initialement portées disparues. L'accident s'est produit samedi soir 16 mai, lorsqu'une camionnette transportant 15 personnes est tombée à l'eau en traversant un pont inondé dans le bourg de Luoyang de Huanjiang. Cinq personnes ont été secourues, selon l'autorité du district. Les opérations de recherche à grande échelle pour retrouver les personnes disparues sont en cours, selon les autorités locales.

Xinhua/VNA/CVN

#Chine #morts #camionnette

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top