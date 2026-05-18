Chine : quatre morts et six disparus après qu'une camionnette a plongé dans une rivière dans le Sud

Quatre personnes sont mortes et six autres sont toujours portées disparues lundi 18 mai à 14h00 après qu'une camionnette a plongé samedi 16 mai dans une rivière du district autonome Maonan de Huanjiang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le Sud de la Chine, ont annoncé les autorités locales.