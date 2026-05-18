Chine : quatre morts et six disparus après qu'une camionnette a plongé dans une rivière dans le Sud

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Le bilan s'est alourdi après la découverte, en aval du pont où le véhicule a plongé dans la rivière, des corps de deux autres personnes, initialement portées disparues. L'accident s'est produit samedi soir 16 mai, lorsqu'une camionnette transportant 15 personnes est tombée à l'eau en traversant un pont inondé dans le bourg de Luoyang de Huanjiang. Cinq personnes ont été secourues, selon l'autorité du district. Les opérations de recherche à grande échelle pour retrouver les personnes disparues sont en cours, selon les autorités locales.
Xinhua/VNA/CVN