La police de Londres sur le qui-vive avant une marche d'extrême droite

La police est en alerte samedi 15 mai avant des manifestations susceptibles de rassembler à Londres des dizaines de milliers de personnes, dont celle du militant anti-islam et anti-immigration Tommy Robinson, qui espère réaliser une nouvelle démonstration de force.

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Quelque 4.000 policiers seront déployés lors d'une opération de maintien de l'ordre "sans précédent ces dernières années", pour encadrer également une marche propalestinienne et la finale de la Coupe d'Angleterre entre Manchester City et Chelsea au stade de Wembley, qui réunira près de 90.000 spectateurs. La police prévoit de déployer véhicules blindés, drones et hélicoptères, ainsi que des caméras de reconnaissance faciale en direct - une première dans le cadre d'une manifestation. Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, va tenter de reproduire le succès de sa marche organisée en septembre, qui avait vu jusqu'à 150.000 personnes affluer à Londres pour défendre la "liberté d'expression".

AFP/VNA/CVN