États-Unis

Plus de 17.000 habitants concernés par un ordre d'évacuation en raison d'un feu de forêt en Californie du Sud

Plus de 750 pompiers luttent contre l'incendie Sandy, un feu de forêt qui se propage rapidement sous l'effet du vent dans le comté de Ventura, en Californie du Sud. Plus de 17.000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer le secteur ce mardi 19 mai.

>> Un incendie menace des milliers d'habitations près de Los Angeles

L'incendie Sandy s'est déclaré lundi matin 18 mai près de l'intersection de Sandy Avenue et de Rudolph Drive à Simi Valley, à environ 48 km au nord-ouest de Los Angeles. Selon la police de Simi Valley, le feu a été déclenché accidentellement peu après 10h00 heure locale, lorsqu'une personne conduisant un tracteur a heurté une pierre lors de travaux de débroussaillage. L'étincelle produite par le choc a enflammé la végétation sèche environnante. Alimenté par une faible humidité et les rafales de vent dues au relief particulier de la zone, l'incendie s'est rapidement propagé, ravageant 1.385 acres de terrain (5,6 kilomètres carrés). Mardi matin 19 mai, il n'était maîtrisé qu'à 5%. Les services d'urgence ont lancé une offensive aérienne et terrestre massive pour protéger les quartiers résidentiels menacés.

Xinhua/VNA/CVN