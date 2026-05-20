Inondations au Hunan : la Chine déclenche un niveau d'alerte d'urgence

Le ministère chinois de la Gestion des urgences a annoncé que la Commission nationale chinoise pour la prévention des catastrophes, la réduction de leurs impacts et les secours a activé, mercredi 20 mai, un dispositif d'urgence de niveau 4 pour faire face aux inondations dans la province du Hunan, après de fortes précipitations, a rapporté l'agence de presse chinoise Xinhua.

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Selon la même source, une équipe de travail a été envoyée dans les zones touchées par les inondations dans cette province située au centre de la Chine pour évaluer la situation et de fournir des orientations ainsi que de l'aide aux autorités locales pour répondre aux besoins essentiels des habitants et aux autres efforts de secours. Les opérations de secours sont actuellement en cours. La Chine dispose d'un système de réponse aux urgences liées aux inondations comprenant quatre niveaux, le niveau 1 étant le plus élevé. À noter que le bilan de ces fortes pluies s'est alourdi à 22 morts, avec 20 autres personnes portées disparues, selon des médias officiels. Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes sont fréquents dans le pays au moment de l'été.

APS/VNA/CVN