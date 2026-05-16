Le Pentagone annonce l'abandon de son projet de déploiement de plus de 4.000 soldats américains en Pologne

Le Pentagone a abandonné son projet de déployer temporairement plus de 4.000 soldats américains en Pologne, ont rapporté plusieurs médias américains, citant des responsables américains.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le général Christopher LaNeve, chef d'état-major par intérim de l'armée américaine, qui s'est exprimé vendredi lors d'une audition au Congrès, le chef du Commandement des États-Unis en Europe "a reçu les instructions concernant la réduction des forces".

"J'ai travaillé avec lui en étroite consultation sur ce que serait cette unité des forces, et il était plus logique que cette brigade ne se déploie pas sur le théâtre", a-t-il déclaré, faisant référence à l'équipe de combat de la 2e brigade blindée.

Certains éléments de l'unité avaient déjà été envoyés à l'étranger et son équipement était en transit, a également indiqué le chef d'état-major par intérim.

Selon le général, l'ordre d'annuler le déploiement est venu du bureau du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth. Aucune annonce officielle n'a cependant été faite.

Dans le même temps, Jeanne Shaheen, une Démocrate qui siège à la commission sénatoriale des services armés, a assuré que le Congrès n'avait pas été informé.

"Pour autant que je sache, nous n'en avons pas été informés", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Il y a deux semaines, le Pentagone avait déjà annoncé qu'environ 5.000 soldats américains seraient retirés de l'Allemagne au cours des six à douze prochains mois.

Xinhua/VNA/CVN