Truly Asia : Un voyage des saveurs uniques au cœur d'Interlaken

Photo : Truly Asia-Tina Do/CVN

Le restaurant Truly Asia se trouve au Höheweg 199, 3800 Interlaken, à proximité de la gare d'Interlaken Ost et non loin du célèbre site touristique Harder Kulm. Ce restaurant est entouré de plusieurs hôtels 5 étoiles, dans un complexe élégant et confortable, offrant ainsi une expérience agréable pour les visiteurs.

"J'ai été vraiment surprise de goûter des plats vietnamiens au restaurant Truly Asia. Le chef Quyên et le personnel du restaurant m'ont fait me sentir tellement à l'aise, comme si j'étais de retour au Vietnam", a partagé Dô Thi Tham.

Lors de sa première visite en Suisse, Dô Thi Tham, domililiée à Hanoï, a été "conseillée" par ses amis de dîner dans un restaurant offrant des saveurs asiatiques et notamment vietnamiennes. Il s'agissait de Truly Asia. "Interlaken est située dans l’Ouest de la Suisse, dans l’Oberland bernois, entre les lacs de Thoune et de Brienz. La localité est mondialement célèbre pour son offre de sports d’aventure et ses nombreuses attractions touristiques exceptionnelles. Cette fois-ci, j’ai décidé d’y arriver d’une part pour découvrir de beaux paysages et de l’autre, goûter à la cuisine vietnamienne au restaurant Truly Asia", a ajouté Mme Tham.

"J'ai dégusté du phở, un plat traditionnel du Vietnam, préparé avec un bouillon riche en saveurs et accompagné de délicieuses herbes fraîches. C'était merveilleux !", a partagé-t-elle.

Photo : Truly Asia-Tina Do/CVN

Elle a également exprimé : "Je pense que chaque plat ici est préparé avec amour et soin, afin d’offrir aux clients une expérience culinaire authentique. Je remercie chaleureusement le chef Vu Van Quyên et ses collaborateurs de permettre aux visiteurs de découvrir la cuisine vietnamienne dans ce lointain coin de la Suisse".

Promouvoir la cuisine vietnamienne

Vu Van Quyên, propriétaire et également chef du restaurant Truly Asia, partage que les Suisses sont très exigeants et attachent une grande importance à la préservation de leur santé. C’est pourquoi le restaurant doit se conformer à des normes strictes pour garantir la qualité des aliments. "Notre menu propose des plats proches de ceux que l’on trouve dans un repas familial, imprégnés des saveurs authentiques du Vietnam. Chaque plat est préparé et cuit de manière à préserver les saveurs traditionnelles tout en s’adaptant aux goûts des habitants locaux ainsi qu’à ceux des touristes", dit-il.

Photo : Truly Asia-Tina Do/CVN

Originaire de Hai Phong (Nord du Vietnam), Vu Van Quyên vit et travaille en Suisse depuis plus de 15 ans. Fort de son expérience en tant que chef et ensuite propriétaire de restaurant, M. Van Quyên a créé un menu varié et riche, alliant les saveurs traditionnelles à une touche de créativité moderne. Il s'efforce toujours de faire découvrir davantage la cuisine et la culture vietnamiennes aux amis internationaux.

"Il y a plusieurs années, les ingrédients pour préparer des plats asiatiques étaient assez rares ici, et les habitants locaux n’étaient pas encore familiarisés avec les saveurs de la cuisine vietnamienne. Mais récemment, avec le développement des échanges commerciaux, il est devenu beaucoup plus facile de cuisiner des plats traditionnels. La cuisine vietnamienne, en particulier, devient de plus en plus populaire auprès des habitants locaux", a-t-il ajouté.

Bien sûr, le phở traditionnel vietnamien est la "star" du menu diversifié de Truly Asia. Il est une véritable symphonie de saveurs, où vos papilles sont sublimées par une palette d'émotions gustatives. Plonger doucement chaque bouchée de phở dans la bouche, aspirer une cuillère de bouillon chaud, puis savourer lentement le goût du plat qui se répand sur chaque repli de la langue, c'est une sensation délicieuse et difficile à décrire.

Photo : Truly Asia-Tina Do/CVN

Le bouillon du phở est limpide, d'un jaune doux, comme renfermant l'essence des os de jarret mijotés lentement avec des épices soigneusement équilibrées selon une recette secrète. Les nouilles de phở, blanches et soyeuses, s'enroulent autour des tranches de viande tendre et savoureuse, portant un goût naturellement sucré. Quelques brins de ciboulette fraîche, quelques herbes parfumées et une touche de sauce chili épicée ajoutent une note piquante, créant une expérience culinaire unique.

"Déguster un bol de phở vietnamien ou un autre plat vietnamien chez Truly Asia n'est pas seulement une simple expérience gastronomique, mais aussi un voyage à travers une belle culture, un symbole de la fierté nationale que le propriétaire du restaurant souhaitent transmettre aux convives du monde entier", a confié Dô Thi Tham.

Photo : Truly Asia-Tina Do/CVN

En se rendant à Truly Asia, les convives peuvent découvrir un voyage culinaire diversifié avec des plats provenant non seulement du Vietnam, mais aussi de plusieurs pays asiatiques tels que Chine, Thaïlande, République de Corée.

Pour le chef Vu Van Quyên, il a déclaré qu’il avait l’ambition de développer Truly Asia en une chaîne de restaurants. "Je souhaite apporter ma petite part à promouvoir la cuisine vietnamienne à travers le monde, créant ainsi un pont culturel entre le Vietnam et d'autres pays", a conclu-t-il.

Phuong Mai-Dô Tham/CVN