Le 3e Festival du bánh mì vietnamien enchante les spectateurs

Photo : My Phuong/VNA/CVN

Placé sous le thème "Le pain vietnamien - Valeur de la cuisine mondiale, se propageant sur les cinq continents, l’événement proposera de nombreuses nouveautés pour attirer aussi bien les habitants locaux que les touristes vietnamiens et étrangers.

Selon les organisateurs, le festival propose diverses activités attrayantes. L'un des temps forts est l’espace d'échange culturel, où les visiteurs peuvent découvrir la cuisine en interagissant avec des boulangers, des chefs célèbres et des passionnés de gastronomie. Ils ont l'occasion de confectionner leur propre pain, de déguster un délicieux bánh mì accompagné d'un café vietnamien et d'explorer l'alliance harmonieuse de ces deux spécialités emblématiques.

L’espace d'exposition "Le bánh mì du passé et du présent" plonge les visiteurs dans l’histoire de ce mets emblématique, mettant en lumière son évolution, des recettes traditionnelles aux créations modernes, illustrant ainsi son développement constant.

Autre moment phare, le “Banquet du bánh mì” propose un buffet de pains du monde entier, associés à des mets vietnamiens traditionnels. Les visiteurs peuvent également déguster du banh mi accompagné de café vietnamien spécial ainsi qu'une variété d’autres spécialités culinaires et boissons attrayantes.

L'un des moments marquants est la tentative de battre le record du plus grand nombre d'accompagnements pour le bánh mì, avec pas moins de 100 plats différents.

Afin d’assurer la qualité et l’hygiène tout au long du festival, les organisateurs travailleront en étroite collaboration avec le Service de la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville. Les stands participants devront fournir tous les documents et respecter les procédures requises. Par ailleurs, des consignes strictes en matière d'hygiène et de sécurité sont appliquées durant les quatre jours de l'événement.

Enfin, le Comité d'organisation s'associe aux autorités locales compétentes pour garantir la sécurité, l’ordre public et la prévention des incendies, contribuant ainsi au succès du festival.

L’an dernier, le festival avait accueilli environ 150.000 visiteurs, et cette année, l'affluence devrait dépasser ce chiffre.

Le bánh mì, inspiré de la baguette française, est un plat incontournable de la cuisine vietnamienne. On le retrouve partout, que ce soit en ville ou à la campagne, où les Vietnamiens le savourent avec plaisir.

Ce plat est populaire auprès de toutes les générations et de toutes les couches sociales, des seniors aux jeunes, des élèves aux fonctionnaires... tout le monde apprécie ce met abordable.

VNA/CVN