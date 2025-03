À Huê, où Tatler Asia vous dit qu’on mange bien !

Alors que la scène culinaire asiatique est souvent dominée par ses grands noms, une récente liste compilée par Tatler Asia, une plateforme qui célèbre le meilleur de l’Asie, met en lumière la ville vietnamienne de Huê et sept autres villes d’Asie qui offrent de superbes moments culinaires.

Leur cuisine parle d’elle-même, parfois discrètement, mais toujours porteuse de la marque unique du terroir et du soin apporté à travers plusieurs générations. Elle n’est pas seulement un produit touristique mais aussi une continuation de la tradition et de la joie de vivre quotidienne.

Photo : ST/CVN

Huê est l’une de ces villes gastronomiques magnifiques et sous-estimées d’Asie qui ne réclament pas une reconnaissance mondiale mais s’attachent simplement à être extraordinaires. Autrefois capitale de la dynastie des Nguyên, elle conserve une cuisine sophistiquée, autrefois réservée uniquement à la royauté, selon Tatler Asia.

La cuisine huéene, riche et diversifiée, est à l’image de l’histoire de cette capitale royale. Elle se caractérise aussi par la minutie dans la sélection des ingrédients, la sophistication et l’élégance du style de cuisine et la diversité des ustensiles de cuisine. Les plats huéens sont réputés pour leur goût, leur valeur nutritionnelle, l’harmonie des éléments yin-yang ainsi que leur belle apparence.

Le bun bo Huê, une soupe de nouilles au bœuf infusée à la citronnelle et au piment, offre une intensité équilibrée. Elle est une combinaison harmonieuse du goût gras du bouillon, du fort arôme de citronnelle et du piquant du piment, créant un plat riche, épicée et profondément satisfaisante.

Le banh bèo moelleux, de délicats gâteaux de riz vapeur garnis de crevettes hachées et d’oignons frits croustillants dans le souci du détail, incarne le raffinement de la cuisine royale. Quant aux nem lui, des brochettes de porc grillé servies avec des herbes fraîches et du papier de riz, elles offrent une expérience culinaire à la fois rustique et sophistiquée.

Photo : VNA/CVN

La cuisine de Huê ne se limite pas aux plats royaux, elle se répand également dans les marchés animés et les restaurants riverains. Ici, les recettes familiales sont soigneusement conservées comme des trésors, créant une saveur unique difficile à trouver ailleurs. Chaque plat raconte une histoire, encapsulant la quintessence de l’histoire et de la culture de Huê, rustique mais profonde, simple mais sophistiquée.

Pour compléter le Top 8 des villes gastronomiques magniques mais méconnues d’Asie, on trouve Fukuoka au Japon, Ipoh en Malaisie, Iloilo aux Philippines, Gwangju en République de Corée, Hualien à Taïwan (Chine), Surabaya en Indonésie et Luang Prabang au Laos.

VNA/CVN