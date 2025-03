Cuisses de grenouille frites au nuoc mam

Croquantes à l’extérieur, tendres à l’intérieur, les cuisses de grenouille frites au nuoc mam (saumure de poisson) sont un incontournable de la gastronomie vietnamienne. Un mariage équilibré de textures et de saveurs qui ravira les palais les plus exigeants.

Pour 3 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 600 g de cuisses de grenouilles

- Quelques brins de ciboulette chinoise

- Un demi oignon

- 3 gousses d’ail

- 2 louches d’huile

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam

- 2 c.à.s du sucre

- 1 cuillère à café (c.à.c) de fond de volaille

- 2 c.à.s de sel

- 1 c.à.s de jus de citron

- 1/3 c.à.c de poivre moulu

- Facultatif : 1 piment rouge finement haché

Préparation

- Dans un récipient, déposer les cuisses de grenouille, assaisonner de sel et de jus de citron, puis mélanger délicatement.

- Laissez mariner pendant 5 minutes, rincez et égouttez soigneusement.

- Laver la ciboulette chinoise et tailler-la en tronçons de 4 cm de long environ.

- Éplucher, laver l’oignon et émincer-le en julienne d’environ 1 cm de large.

- Hachez finement l’ail.

Cuisson

- Verser l’huile dans une poêle et faire chauffer, y faire revenir les cuisses de grenouilles et les frire à feu doux jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Les sortir et les mettre sur du papier absorbant.

- Garder une petite quantité d’huile dans la poêle, à feu fort, verser l’ail, faire frire jusqu’à ce qu’il soit doré.

- Toujours dans cette poêle, verser rapidement 2 c.à.s de sucre, 1 c.à.c de fond de volaille, 2 c.à.s de nuoc mam et mélanger pendant 1 minute. Ensuite, verser les cuisses de grenouilles et mélanger avec la mixture, faire revenir ensuite l’oignon, bien mélanger et poursuivre la cuisson à feu moyen jusqu’à ce que la viande de grenouille absorbe bien la mixture.

* Facultatif : ajouter le piment rouge finement haché si vous aimez les plats épicés.

Avant la fin de cuisson, faire revenir la ciboulette chinoise et bien mélanger, sortir et présenter dans une grande assiette. Parsemer de poivre moulu et servir chaud.

Pour plus de goût, on peut ajouter une sauce avec du sel mélangé à du jus de citron ou de kumquat et quelques rondelles de piment rouge et poivre moulu.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

