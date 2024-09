Le programme "United Tastes" de Hô Chi Minh-Ville met en avant les saveurs américaines

>> Promotion des produits agricoles américains au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le sous-secrétaire au commerce et aux affaires agricoles étrangères des États-Unis, Alexis M. Taylor, a déclaré que l'événement est une opportunité clé pour les entreprises américaines d'explorer la chaîne d'approvisionnement et le marché de détail du Vietnam. Il met également en relation les consommateurs et les entreprises vietnamiens avec les produits américains, ciblant à la fois les ménages et le secteur HoReCa (hôtellerie, restauration et services de restauration).

Il a souligné que le Vietnam est un marché potentiel pour les États-Unis, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires, et que ces dernières années ont vu une expansion des exportations américaines vers le pays d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme, MM Mega Market a accueilli une centaine d'entreprises américaines dans son centre d'An Phu à Hô Chi Minh-Ville-Ville. Ces entreprises ont engagé des échanges directs avec leurs homologues vietnamiens pour mieux comprendre le paysage de la vente au détail locale et les préférences des consommateurs.

Bruno Jousselin, PDG de MM Mega Market Vietnam, a souligné que le programme permettait de présenter des aliments et des boissons américains de haute qualité aux consommateurs vietnamiens. Les acheteurs peuvent profiter de promotions, de dégustations de plats et de démonstrations culinaires dans le cadre de l'événement.

Il s'agit de la troisième année consécutive de collaboration entre MM Mega Market et le Service agricole étranger du ministère américain de l'agriculture (USDA), mettant en avant des produits américains haut de gamme comme le poulet Tyson, le bœuf de première qualité, les pommes, les raisins, les cerises et les produits secs avec des remises allant jusqu'à 30%.

VNA/CVN