Tastin’France 2025 pour le plaisir des vins français

L’événement "Tastin’France" revient pour sa 15 e édition au Vietnam. Cette dégustation professionnelle se déroulera à l’hôtel Grand Mercure à Hanoï, le 2 avril, et à l’hôtel Caravelle à Hô Chi Minh-Ville, le 3 avril.

>> Le retour vibrant de Tastin’France à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VOV/CVN

L’événement est l’occasion, pour les professionnels du secteur des boissons alcoolisées au Vietnam, de déguster des vins et des spiritueux en provenance des régions viticoles françaises les plus renommées, en vue d’établir des partenariats et des relations commerciales.

Cette année, 35 entreprises françaises participent à ce Tastin’France, témoignant de l’intérêt des entreprises françaises pour le marché vietnamien. Elles représentent les régions productrices de Champagne, Bourgogne, Vallée de la Loire, Vallée du Rhône, Languedoc, Bordeaux, Alsace, Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Hauts-de-France.

Business France Vietnam est à l’œuvre pour promouvoir les produits agroalimentaires français au Vietnam, y mettant d’autant plus l’accent depuis l’entrée en vigueur, en 2020, de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne.

Le développement de la consommation de boissons alcoolisées importées chez les classes moyennes et aisées au Vietnam représente un débouché réel à prendre en compte par les acteurs spécialisés.

Ce secteur au Vietnam demeure ainsi l’un des plus dynamiques d’Asie. Si les importations de vins dans le pays ont connu une baisse 14,8% en volume en 2024, celles de spiritueux ont augmenté de 2,24%.

La France maintient une position forte sur le marché vietnamien et reste son premier fournisseur de vins en valeur grâce à la haute réputation de qualité et de prestige de ses productions.

NDEL/VNA/CVN