Festival gastronomique de Quang Ninh 2024 : une symphonie de saveurs vietnamiennes

Le festival gastronomique de Quang Ninh 2024 se déroule du 26 au 29 décembre dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh, avec près de 130 stands, soit le plus grand nombre d'inscriptions à ce jour.

Le festival placé sous le thème "Quang Ninh - Convergence des meilleurs plats", réunit une symphonie de saveurs des trois régions vietnamiennes. Les visiteurs peuvent se régaler de délices familiers du nord tels que le pho (soupe de nouilles), le bun cha (porc grillé avec des nouilles vermicelles), le cha ca (hachis de poisson frits), le banh cuôn (petits pains de riz cuits à la vapeur) et le cha muc (sorte de galettes de seiche).

Le centre du Vietnam est représenté par le bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf de Huê), le mi Quang (nouilles de style Quang), le cao lâu Hôi An (soupe de nouilles cao lâu) et le banh bèo chén (gâteau de riz cuit à la vapeur).

Les spécialités du Sud comme le lâu mam (fondue à base de poisson fermenté), le ca loc nuong trui (le poisson-tête de serpent grillé) et le banh xèo Nam bô (sorte de crêpe vietnamienne fourrée) complètent l'extravagance culinaire.

Les visiteurs peuvent non seulement savourer de délicieux plats, mais aussi assister en direct à leur préparation par des chefs talentueux, ou encore se laisser émerveiller par des démonstrations de mixologie réalisées par des barmen renommés.

L'événement, qui propose également des activités culturelles passionnantes et des jeux folkloriques, vise à mettre en valeur les caractéristiques culturelles et culinaires uniques du Vietnam, à renforcer l'attrait de Quang Ninh en tant que destination touristique des quatre saisons, sûre, conviviale et attrayante.

L'objectif de la province est d'accueillir 20 millions de visiteurs l'année prochaine, dont 4,5 millions d'étrangers, générant un revenu total de 50.000 milliards de dôngs (2 milliards d’USD).

À cette occasion, Sun Group offre une réduction de 50% sur les billets d'entrée au Sun World Ha Long, le lieu du festival, pour les adultes et les enfants.

